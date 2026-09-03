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Στη Βουλή μεταφέρει το ΑΚΕΛ το θέμα των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στα αιτήματα των εργαζομένων.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι «με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση», εκατοντάδες εργαζόμενοι με σημαντική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση παρέμειναν χωρίς εισόδημα κατά τους θερινούς μήνες, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν τους καταβάλλεται μισθός και το Υπουργείο Παιδείας δεν προχωρεί στην καταβολή ανεργιακού επιδόματος για την περίοδο αυτή.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ έχει ήδη εγγράψει αυτεπάγγελτο θέμα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, το οποίο, σύμφωνα με το κόμμα, θα συζητηθεί στη συνεδρία της ερχόμενης Τετάρτης.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η Κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τις προθέσεις της, εάν μέχρι τότε δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα.