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Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν από η ώρα 09:30 στον χώρο της ΠΑΣΥΔΥ και ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Λόγω της συγκέντρωσης και της πορείας, αναμένεται να επηρεαστεί προσωρινά η ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης σε δρόμους και περιοχές κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και στην περιοχή του Προεδρικού Μεγάρου.

Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και τροχαίας και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Το κοινό καλείται να αποφεύγει, όπου είναι δυνατόν, τη διακίνηση στις επηρεαζόμενες περιοχές, να επιδεικνύει υπομονή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.