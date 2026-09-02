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Συγκλονισμό προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, με θύμα 76χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος κατέβηκε από το διπλοκάμπινο όχημά του για να μετακινήσει ψυγείο που είχε πέσει στο οδόστρωμα και παρασύρθηκε από διερχόμενο μικρό λεωφορείο. Για την υπόθεση συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου, ενώ τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούν οι Αρχές.

Σε σημείο μετά τη σήραγγα και πριν από την έξοδο προς Παραμάλι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, από την καρότσα του διπλοκάμπινου οχήματος έπεσε ένα ψυγείο που μετέφεραν. Ο οδηγός κινήθηκε προς τα πίσω, προκειμένου να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε πέσει το ψυγείο. Ακολούθως, κατέβηκε από το όχημα με σκοπό να το μετακινήσει από το οδόστρωμα. Εκείνη τη στιγμή όμως παρασύρθηκε από διερχόμενο μικρό λεωφορείο (minibus).

Όπως πληροφορείται το philenews, το διπλοκάμπινο όχημα ήταν ακινητοποιημένο πρόχειρα στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του μικρού λεωφορείου να προσκρούσει σε αυτό και ακολούθως να παρασύρει τον 76χρονο. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο εγγονός του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο όχημα, εξήλθε σώος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του μικρού λεωφορείου συνελήφθη, ενώ υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και ναρκοτέστ. Αναμένεται να ληφθεί κατάθεσή του, όπως και καταθέσεις από τα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονταν στο όχημα, στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Το μικρό λεωφορείο μετέφερε επιβάτες προς το αεροδρόμιο Πάφου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο διερευνούν η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, σε συνεργασία με μέλη της ομάδας διερεύνησης τροχαίων δυστυχημάτων των Βάσεων. Όπως μας αναφέρθηκε από τις Βρετανικές Βάσεις, οι οικείοι του θύματος έχουν ενημερωθεί για το τραγικό περιστατικό.

Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος προς Πάφο

Λόγω του δυστυχήματος, ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού–Πάφου παρέμεινε για αρκετές ώρες κλειστός στην κατεύθυνση προς Πάφο, από το σημείο της εξόδου προς Καντού, μετά τη σήραγγα, μέχρι το μεσημέρι. Η τροχαία κίνηση προς Πάφο διοχετεύθηκε προς τον παλαιό δρόμο Λεμεσού–Πάφου, μέσω της εξόδου προς Καντού.

Οι οδηγοί προτρέπονταν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και την έξοδο προς Ερήμη, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τον παλαιό δρόμο Λεμεσού–Πάφου.

Για επιστροφή στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, οι οδηγοί μπορούσαν να χρησιμοποιούν την είσοδο από Αυδήμου.