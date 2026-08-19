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Οι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης (Γενικής και Τεχνικής), οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς, ενημερώνονται για το χρονοδιάγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς, έχοντας την ευκαιρία να προγραμματιστούν καλύτερα.

Πέραν των ημερομηνιών επιστροφής στα σχολεία (που είναι η Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου για τους καθηγητές και η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών), οι αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας γνωστοποίησαν αναλυτικά της ημερομηνίες για τις διάφορες διαδικασίες και για τα δύο τετράμηνα του σχολικού έτους 2026 – 2027.

Συγκεκριμένα, οι σημαντικές ημερομηνίες είναι:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

>> Α΄ τετράμηνο:

-Έναρξη σχολικών εργασιών για εκπαιδευτικούς: 1η Σεπτεμβρίου.

-Έναρξη μαθημάτων με επιστροφή μαθητών: 7 Σεπτεμβρίου.

-Ημέρα εκπαιδευτικού: 8 Δεκεμβρίου.

-Λήξη μαθημάτων: 15 Ιανουαρίου.

-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Επίδοση δελτίων προόδου: Από 21 έως 22 Ιανουαρίου.

>> Β΄ τετράμηνο:

-Έναρξη μαθημάτων: 18 Ιανουαρίου.

-Προεγγραφές μαθητών Α΄ Γυμνασίου της σχολικής χρονιάς 2027 – 2028 στο σύστημα eΔΕΑ: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2027.

-Ημέρα εκπαιδευτικού: 10 Φεβρουαρίου.

-Λήξη μαθημάτων: 21 Μαΐου.

-Γραπτή ανακοίνωση βαθμών έτους μη εξεταζόμενων μαθημάτων στους μαθητές: Από 10 έως 14 Μαΐου.

-Τελευταία ημέρα διεξαγωγής αξιολογήσεων και προειδοποιημένων ασκήσεων: 12 Μαΐου.

-Αιτήματα από μαθητές για βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα: Από 17 έως 21 Μαΐου.

-Γραπτή ανακοίνωση βαθμών β΄ τετράμηνου εξεταζόμενων μαθημάτων στους μαθητές: Από 19 έως 21 Μαΐου.

-Ενιαία γραπτή αξιολόγηση εξεταζόμενων μαθημάτων: Από 24 Μαΐου έως 2 Ιουνίου.

-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Επίδοση δελτίων προόδου: 10 Ιουνίου.

-Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/ υποστηρικτικής διδασκαλίας: Από 14 έως 22 Ιουνίου.

-Περίοδος αντεξετάσεων: Από 23 έως 25 Ιουνίου.

ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

>> Α΄ τετράμηνο:

-Έναρξη σχολικών εργασιών για εκπαιδευτικούς: 1η Σεπτεμβρίου.

-Έναρξη μαθημάτων με επιστροφή μαθητών: 7 Σεπτεμβρίου.

-Ημέρα εκπαιδευτικού: 8 Δεκεμβρίου.

-Λήξη μαθημάτων: 15 Ιανουαρίου.

-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Επίδοση δελτίων προόδου: Από 21 έως 22 Ιανουαρίου.

>> Β΄ τετράμηνο:

-Έναρξη μαθημάτων: 18 Ιανουαρίου

-Προεγγραφές μαθητών Α΄ Λυκείου και Α΄ τάξη ΤΕΣΕΚ της σχολικής χρονιάς 2027 – 2028 στο σύστημα eΔΕΑ: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2027.

-Ημέρα εκπαιδευτικού: 10 Φεβρουαρίου.

-Λήξη μαθημάτων: 10 Μαΐου.

-Γραπτή ανακοίνωση βαθμών έτους μη εξεταζόμενων μαθημάτων στους μαθητές: Από 12 έως 16 Απριλίου.

-Τελευταία μέρα διεξαγωγής αξιολογήσεων και προειδοποιημένων ασκήσεων: 14 Απριλίου.

-Αιτήματα από μαθητές για βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα: Από 19 έως 23 Απριλίου.

-Γραπτή ανακοίνωση βαθμών β΄ τετράμηνου εξεταζόμενων μαθημάτων στους μαθητές: Από 21 έως 23 Απριλίου.

-Ενιαία γραπτή αξιολόγηση εξεταζόμενων μαθημάτων: Από 11 έως 24 Μαΐου.

-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Επίδοση δελτίων προόδου: Από 4 έως 7 Ιουνίου.

-Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/ υποστηρικτικής διδασκαλίας: Από 8 έως 22 Ιουνίου.

-Περίοδος αντεξετάσεων: Από 23 έως 25 Ιουνίου.

-Οριστικοποίηση εγγραφών μαθητών που επέλεξαν κλάδους Α΄ τάξης Τεχνικών Σχολών: Από 14 έως 16 Ιουνίου.

-Οριστικοποίηση εγγραφών ανεξεταστέων μαθητών που επέλεξαν κλάδους Α΄ τάξης Τεχνικών Σχολών: Από 29 έως 30 Ιουνίου.

Οι ημέρες που θα είναι σχολικές αργίες

Στην εγκύκλιο των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης καταγράφονται και οι σχολικές αργίες της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Πρόκειται για:

-Πέμπτη 01/10/2026: Ημέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

-Τετάρτη 28/10/2026: Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ (28η Οκτωβρίου 1940).

-Πέμπτη 24/12/2026 – Τετάρτη, 06/01/2027 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών): Διακοπές των Χριστουγέννων.

-Δευτέρα 15/03/2027: Καθαρά Δευτέρα.

-Πέμπτη 25/03/2027: Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης 1821.

-Πέμπτη 01/04/2027: Επέτειος Έναρξης Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-1959.

-Δευτέρα 26/04/2027 – Κυριακή 09/05/2027 (από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, συμπεριλαμβανόμενων): Διακοπές του Πάσχα.

-Παρασκευή 11/06/2027: Αποστόλου Βαρνάβα.

-Δευτέρα 21/06/2027: Του Αγίου Πνεύματος.

Παρουσιάζονται επίσης, οι καθιερωμένοι σχολικοί εορτασμοί, για τους οποίους μπορεί να διατεθούν μέχρι δύο διδακτικές περίοδοι:

-Η έναρξη των τακτικών μαθημάτων και ο καθιερωμένος αγιασμός.

-Η επέτειος της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Σεπτεμβρίου.

-Η επέτειος των Οκτωβριανών του 1931 στις 21 Οκτωβρίου.

-Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27 Οκτωβρίου.

-Η ημέρα μνήμης των Πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου.

-Η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου.

-Η επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου.

-Η γιορτή των Χριστουγέννων στις 23 Δεκεμβρίου.

-Η γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων της 30ης Ιανουαρίου στις 29 Ιανουαρίου.

-Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 στις 24 Μαρτίου.

-Η επέτειος της 1ης Απριλίου 1955 στις 31 Μαρτίου.

Για τις ακόλουθες επετείους, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τις οποίες μπορεί να διατίθεται μία μόνο διδακτική περίοδος:

-Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης για τη Δημοκρατία στις 7 Δεκεμβρίου.

-Ημέρα Μνήμης του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ στις 19 Ιανουαρίου.

-Γιορτή του Δέντρου, Περιβάλλοντος και Οικολογίας, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

-Επέτειος της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου στις 3 Μαρτίου

-Γιορτή του Πάσχα την τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που μία ημερομηνία, η οποία αναφέρεται για μια σχολική επέτειο συμπίπτει με ημέρα αργία του Σαββατοκύριακου, τότε η εκδήλωση πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα με απόφαση της Διεύθυνσης του σχολείου.

Οι στόχοι της νέας σχολικής χρονιάς

Αναφορά γίνεται και στους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της προώθησης της αποκέντρωσης και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, κάθε σχολείο καθορίζει τους δικούς του στόχους για την αποτελεσματική λειτουργία και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι στόχοι καθορίζονται μετά από αυτοαξιολόγηση του σχολείου με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων/κηδεμόνων μέσα από διάλογο και δημοκρατικές διαδικασίες, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και τη φυσιογνωμία του σχολείου.

Πέραν όμως των πιο πάνω, τονίζεται ότι ο διαχρονικός στόχος «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι», παραμένει ως ένας από τους στόχους της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ενισχύουν ήδη υφιστάμενες δράσεις και προγράμματα και δρομολογούν την εφαρμογή νέων αναπτυξιακών πολιτικών. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές ομαδοποιούνται στους τρεις ακόλουθους τομείς:

1. Βελτίωση της ποιότητας στη μάθηση.

2. Βελτίωση της ισότητας στη μάθηση.

3. Βελτίωση διοικητικών δομών και λειτουργιών.