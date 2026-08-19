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Ανοίγει τα χαρτιά της σήμερα η Κυβέρνηση με την παρουσίαση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στους κοινωνικούς εταίρους από τον υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα. Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις όσον αφορά στην ετοιμασία και παρουσίαση του νομοσχεδίου, αυτό αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρία στις 28 Αυγούστου όπου οι κοινωνικοί εταίροι θα προσκομίσουν τις θέσεις και απόψεις τους, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείεται να πραγματοποιούνται και καθημερινές συναντήσεις, ώστε να τηρηθεί ο στόχος της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή τέλος Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας χθες στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σημείωσε ότι παραμένει βασικός στόχος η εφαρμογή της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε οι συνταξιούχοι να δουν τη διαφορά στις συντάξεις τους την 1η Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη πληρωμή με βάση το νέο σύστημα.

Όσον αφορά στη διαδικασία, ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα παραλάβουν το νομοθέτημα λίγο πριν τη σημερινή συνεδρία, οπότε δεν αναμένεται να είναι σε θέση να τοποθετηθούν επί των προνοιών του.

Κατά τη συνεδρία, πρόσθεσε, το Υπουργείο θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση και θα παραδώσει ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα καταγράφονται βήμα προς βήμα οι αλλαγές που έχουν γίνει στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί των κοινωνικών εταίρων αναμένεται να τεθούν στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 28 Αυγούστου.

Μετά τη συνεδρία αυτή, οι συναντήσεις αναμένεται να γίνονται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα και, αν χρειαστεί, ακόμη και καθημερινά, ώστε να απαντηθούν απορίες, να ακουστούν εισηγήσεις και να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. «Στόχος είναι, το συντομότερο δυνατόν, να συγκλίνουν όσο περισσότερο γίνεται οι απόψεις.

Εάν υπάρχουν διαφορές, θα προσπαθήσουμε να τις περιορίσουμε ή και να τις εξαλείψουμε», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Μουσιούττας είπε, ακόμη, ότι έχει σταλεί πρόσκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε στη συνεδρία να παραστεί, εφόσον το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, ο υπουργός Οικονομικών ή εκπρόσωπός του και να παρουσιάσει εκ νέου και αναλυτικά την επενδυτική πολιτική στην οποία έχει καταλήξει η Κυβέρνηση.



Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, υπό δύο προϋποθέσεις. «Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε εισήγηση από τους κοινωνικούς εταίρους, υπό δύο προϋποθέσεις.

Πρώτον, να μην αλλάζει η φιλοσοφία του συστήματος και, δεύτερον, οποιαδήποτε εισήγηση συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη εισήγηση για ισόποση μείωση κόστους από κάπου αλλού», είπε.

Έφερε ως παράδειγμα εισήγηση που θα αύξανε κατά €40 εκατομμύρια συγκεκριμένη δαπάνη ή παροχή, σημειώνοντας ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υποδειχθεί από πού μπορούν να εξοικονομηθούν αντίστοιχα €40 εκατομμύρια, ώστε να διατηρείται το οικονομικό ισοζύγιο του συστήματος.