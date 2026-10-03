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Θεοδόσης Πίπης – Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Για χρόνια, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κίνα στηριζόταν σε μια «άβολη» διατύπωση: η Κίνα είναι ταυτόχρονα εταίρος, οικονομικός ανταγωνιστής και συστημικός αντίπαλος.

Ήταν μια χρήσιμη περιγραφή, καθώς απέφευγε τη δυαδική επιλογή μεταξύ προσέγγισης του Πεκίνου και αντιπαράθεσης μαζί του. Όμως η οικονομική σχέση καθιστά ολοένα δυσκολότερη αυτή την ισορροπία.

«Η Κίνα παραμένει ένας από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ: η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών μας και, μετά τις ΗΠΑ, ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος μας στο εμπόριο αγαθών. Όμως η σχέση έχει καταστεί ασύμμετρη», δήλωσε στο philenews η Dorothée Falkenberg, ερευνήτρια διδακτορικού στο KU Leuven.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών με την Κίνα ανήλθε σε 359,9 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές της ΕΕ από την Κίνα αυξήθηκαν στα 559,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν στα 199,5 δισ. ευρώ. Η Κίνα είναι πλέον η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών αγαθών της ΕΕ και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της συνολικά στο εμπόριο αγαθών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή η ανισορροπία αποτελεί το υπόβαθρο μιας πολύ πιο κρίσιμης φάσης στις σχέσεις Βρυξελλών–Πεκίνου.

Το ερώτημα για την ΕΕ δεν είναι πλέον απλώς αν θα πρέπει να εμπορεύεται με την Κίνα. Το πραγματικό ερώτημα είναι με ποιους όρους και με πόση έκθεση σε μια χώρα της οποίας η βιομηχανική δυναμικότητα, η εξαγωγική ισχύς και ο έλεγχος στρατηγικής σημασίας εφοδιαστικών αλυσίδων επηρεάζουν ολοένα περισσότερο την ίδια την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης.

Το πρόβλημα του 1 δισ. ευρώ την ημέρα

Το μέγεθος της ανισορροπίας εξηγεί την αίσθηση επείγοντος στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι το έλλειμμα της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών με την Κίνα αυξήθηκε από 312,2 δισ. ευρώ το 2024 σε 359,9 δισ. ευρώ το 2025. Την ίδια ώρα, η ΕΕ διατηρεί πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών, ύψους 21,3 δισ. ευρώ το 2025, αν και το πλεόνασμα αυτό μειώνεται.

Σημασία έχει και η σύνθεση του εμπορίου. Σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών της ΕΕ από την Κίνα —το 97,3% το 2025— αφορούσε μεταποιημένα προϊόντα. Τα μηχανήματα και τα οχήματα, για παράδειγμα, αντιπροσώπευαν από μόνα τους το 54,4%.

Επομένως, δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία φθηνών καταναλωτικών αγαθών που εισέρχονται στην Ευρώπη, αλλά ολοένα περισσότερο για την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της ευρωπαϊκής μεταποίησης, η οποία δημιουργεί αυτή την ανισορροπία.

Αυτή η «ανισορροπία είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Κίνα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σκέψης της ΕΕ για την οικονομική ασφάλεια», σύμφωνα με τη Falkenberg. «Δεν θα την αποκαλούσα σχέση οικονομικής ασφάλειας. Η οικονομική ασφάλεια δεν αποτελεί σχέση με κάποια συγκεκριμένη χώρα, αλλά μια ευρύτερη, σκόπιμα ουδέτερη ως προς τη χώρα προσέγγιση, με εργαλεία όπως ο έλεγχος των επενδύσεων, οι έλεγχοι για τις ξένες επιδοτήσεις και το Μέσο κατά του Εξαναγκασμού, τα οποία στοχεύουν πρακτικές και όχι χώρες», πρόσθεσε.

Από τα ηλεκτρικά οχήματα στις σπάνιες γαίες

Η διαμάχη για τα ηλεκτρικά οχήματα αποτέλεσε την πιο σαφή απόδειξη της νέας προσέγγισης της ΕΕ.

Η Επιτροπή επέβαλε το 2024 οριστικούς αντισταθμιστικούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, που κυμαίνονται από 7,8% έως 35,3%, αλλά ταυτόχρονα συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με Κινέζους παραγωγούς για εναλλακτικές λύσεις συμβατές με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή αποδέχθηκε πρόταση δέσμευσης ως προς την τιμή από τη Volkswagen Anhui, η οποία αφορά το Cupra Tavascan που παράγεται στην Κίνα. Η συμφωνία περιλάμβανε ελάχιστη τιμή εισαγωγής, περιορισμούς στις εισαγόμενες ποσότητες και δεσμεύσεις που συνδέονται με επενδύσεις στην ΕΕ.

Αυτό που είναι εμφανές είναι ότι η ΕΕ προσπαθεί να αναπτύξει μηχανισμούς που επιτρέπουν στις κινεζικές εταιρείες να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλάζοντας παράλληλα τους όρους υπό τους οποίους ανταγωνίζονται. Ωστόσο, το μεγαλύτερο στρατηγικό πρόβλημα βρίσκεται στον έλεγχο κρίσιμων πρώτων υλών από την Κίνα, ο οποίος έχει μετατρέψει την εμπορική εξάρτηση σε πιθανή πηγή πολιτικής επιρροής.

Το 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποίησε για τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών, οι οποίοι είναι σημαντικοί για τις βιομηχανίες αυτοκινήτου, ενέργειας και άμυνας. Το Κοινοβούλιο ζήτησε διαφοροποίηση, ισχυρότερη εφαρμογή του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και συνεργασίες με εναλλακτικούς προμηθευτές.

Η ευπάθεια είναι μετρήσιμη: σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσίευσε η Επιτροπή, η Κίνα αντιπροσώπευε το 46,8% των εισαγωγών σπάνιων γαιών της ΕΕ σε βάρος το 2025, γεγονός που καθιστά τη σχέση ΕΕ–Κίνας διαφορετική από μια συμβατική εμπορική διαμάχη. Εάν το Πεκίνο μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα μιας εισροής που απαιτείται από τα ευρωπαϊκά εργοστάσια, το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο τους δασμούς ή την πρόσβαση στην αγορά, αλλά μετατρέπεται σε ζήτημα οικονομικής ασφάλειας.

Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν διάλογο, κρατώντας παράλληλα τα όπλα στο τραπέζι

Η απάντηση της ΕΕ μέχρι στιγμής δεν είναι ούτε η αποσύνδεση ούτε η άνευ όρων οικονομική εμπλοκή.

Τον Ιούνιο, ο επίτροπος Εμπορίου Maroš Šefčovič και ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Wang Wentao ξεκίνησαν Διαβουλεύσεις για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, οι οποίες βασίζονται σε τέσσερις τομείς: εξισορρόπηση του εμπορίου και των επενδύσεων, έλεγχοι εξαγωγών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση των εμπορικών ροών.

Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες ήταν, επομένως, διττό: διαπραγμάτευση, αλλά και απόδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η πίεση είχε αυξηθεί, καθώς ο Šefčovič, μιλώντας στο Euronews, δήλωσε ότι η Κίνα θα πρέπει να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα έως τον Οκτώβριο, διαφορετικά θα υπάρξουν πολιτικές πιέσεις για αυστηρότερα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επίσης πάνω σε εργαλεία διαφοροποίησης με στόχο τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από Κινέζους προμηθευτές.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία έρχεται τον Οκτώβριο, όταν ο Šefčovič αναμένεται να ταξιδέψει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Wang, με στόχο να εξεταστεί η δυνατότητα επιβολής ποσοστώσεων ή εθελοντικών περιορισμών σε ορισμένες κινεζικές εξαγωγές προς την Ευρώπη.

Μια συμφωνημένη ποσόστωση θα μπορούσε να μειώσει την πίεση σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες χωρίς να απαιτήσει έναν νέο γύρο μονομερών δασμών. Ωστόσο, θα αποτελούσε επίσης απομάκρυνση από την παραδοσιακή προτίμηση της ΕΕ για κανόνες εμπορίου βασισμένους στην αγορά και θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος αποφασίζει ποιοι κλάδοι δικαιούνται προστασία.

Το πρόβλημα με το «de-risking»

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το de-risking —η μείωση των κινδύνων— περιγράφεται ως η μείωση κρίσιμων εξαρτήσεων και ευπαθειών, με παράλληλη διατήρηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με την Κίνα.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικά στην Κίνα και η Επιτροπή υπολογίζει το απόθεμα επενδύσεων της ΕΕ εκεί σε 239,3 δισ. ευρώ το 2024, έναντι 79,8 δισ. ευρώ κινεζικών επενδύσεων στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει αναπόφευκτα ότι η επιχειρηματική σχέση της Ευρώπης δεν μπορεί απλώς να διακοπεί, καθώς η Κίνα είναι τόσο μια τεράστια καταναλωτική αγορά όσο και ένα κρίσιμο κέντρο παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην κινεζική αγορά, μεταξύ άλλων ρυθμιστικούς περιορισμούς, δυσκολίες σε ζητήματα δεδομένων και κυβερνοασφάλειας, προβλήματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και αυτό που περιγράφει ως έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Τι σημαίνει αμοιβαιότητα;

Η απάντηση της ΕΕ στις ανησυχίες αυτές είναι ολοένα περισσότερο η απαίτηση για αμοιβαιότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε τον Ιούλιο ότι μια βιώσιμη σχέση ΕΕ–Κίνας απαιτεί αμοιβαιότητα, ισότιμους όρους ανταγωνισμού και εμπιστοσύνη, με τους ευρωβουλευτές να επισημαίνουν εκ νέου το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ.

Ωστόσο, η αμοιβαιότητα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη εξισορρόπηση του εμπορικού ελλείμματος ευρώ προς ευρώ. Μπορεί να σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και πιο ισότιμους όρους για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που ανταγωνίζονται στην Κίνα.

Ο Theo Storella, σύμβουλος Οικονομικής Ασφάλειας για την Κίνα στο Bruegel, δήλωσε στο en.philenews ότι η εξισορρόπηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει εθελοντικούς περιορισμούς στις κινεζικές εξαγωγές ή κατώτατες τιμές για προϊόντα στα οποία η πλεονάζουσα κινεζική παραγωγική δυναμικότητα απειλεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίως στον τομέα των αυτοκινήτων και των χημικών.

«Ρεαλιστικά, η εξισορρόπηση του εμπορίου ΕΕ–Κίνας θα μπορούσε να λάβει τη μορφή εθελοντικών περιορισμών στις εξαγωγές ή κατώτατων τιμών από την Κίνα για ορισμένα προϊόντα που απειλούν τη βιομηχανική βάση της ΕΕ, κυρίως προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής απασχόλησης, όπως τα αυτοκίνητα και τα χημικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή έχει ήδη διαπιστώσει ότι η Κίνα παράγει περισσότερα από όσα μπορεί ρεαλιστικά να καταναλώσει η ίδια ή ο υπόλοιπος κόσμος στο άμεσο μέλλον, εξάγοντας το πλεόνασμα σε τιμές που υπονομεύουν τους παραγωγούς της ΕΕ», δήλωσε.

«Επιπλέον, ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα για την εξισορρόπηση ΕΕ–Κίνας θα ήταν η δημιουργία, επιτέλους, ενός πιο ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού για τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Στον δρόμο προς αυτό υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η αναποτελεσματική αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική της Κίνας, η οποία παρέχει προνομιακή φορολογική μεταχείριση, πωλήσεις γης, δάνεια, επιχορηγήσεις, αδειοδοτήσεις, πρόσβαση σε συμβάσεις κρατικών προμηθειών και ένδικα μέσα για επιχειρηματικές διαφορές σε κινεζικές εταιρείες έναντι των ξένων», πρόσθεσε.

Η γεωπολιτική διάσταση

Το εμπόριο δεν μπορεί να διαχωριστεί πλήρως από τη γεωπολιτική, όπως καταδείχθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Κίνας του 2025, όπου η ΕΕ άσκησε πιέσεις στο Πεκίνο για το εμπόριο, ενώ παράλληλα έθεσε ζητήματα σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την κλιματική συνεργασία και ευρύτερα παγκόσμια ζητήματα. Η δήλωση της συνόδου περιέγραφε την εμπορική σχέση ως κρίσιμα ανισόρροπη, με έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών ύψους 305 δισ. ευρώ το 2024.

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανήλθε στο ζήτημα τον Ιούλιο του 2026, συνδέοντας τις οικονομικές ανισορροπίες με ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυμερή συνεργασία και την ασφάλεια.

Αυτό που είναι απολύτως εμφανές είναι ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ευρώπη χρειάζεται την Κίνα ως διαπραγματευτικό εταίρο, όπως τα ζητήματα του κλίματος, οι παγκόσμιοι εμπορικοί κανόνες και η δημόσια υγεία. Ωστόσο, στον εταιρικό τομέα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναπόφευκτα θα ανταγωνίζονται άμεσα τις κινεζικές.

Και υπάρχουν τομείς, από τις κρίσιμες τεχνολογίες έως τις εφοδιαστικές αλυσίδες, στους οποίους οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερο την ίδια την εξάρτηση ως ευπάθεια.

Τι είδους σχέση, λοιπόν;

Υπάρχουν ουσιαστικά τρία μοντέλα στο τραπέζι.

Το πρώτο είναι η οικονομική εμπλοκή. Αυτό συνεπάγεται τη διατήρηση βαθιών οικονομικών δεσμών, τη διαπραγμάτευση των διαφορών και την αποφυγή μετατροπής της εμπορικής πολιτικής σε οικονομική αντιπαράθεση.

Το δεύτερο είναι το ελεγχόμενο de-risking: η διατήρηση σημαντικού εμπορίου και επενδύσεων, παράλληλα με τη συστηματική μείωση της εξάρτησης σε κρίσιμους τομείς, τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη χρήση εργαλείων εμπορικής άμυνας όπου η ΕΕ εντοπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το τρίτο είναι η στρατηγική οικονομική άμυνα: η αποδοχή υψηλότερου κόστους για Ευρωπαίους καταναλωτές και επιχειρήσεις με αντάλλαγμα ισχυρότερη προστασία της εγχώριας βιομηχανικής δυναμικότητας και μεγαλύτερο έλεγχο των κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Κανένα από αυτά τα μοντέλα δεν είναι χωρίς κόστος.

Η οικονομική εμπλοκή ενέχει τον κίνδυνο να αφήσει την Ευρώπη εκτεθειμένη, εάν οι ασυμμετρίες της αγοράς και οι εξαρτήσεις συνεχίσουν να διευρύνονται, ενώ το de-risking απαιτεί δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το τι είναι πραγματικά κρίσιμο και πόση διαφοροποίηση μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μια πιο αμυντική στρατηγική θα μπορούσε να προστατεύσει συγκεκριμένους κλάδους, αλλά παράλληλα να καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα ή τις εισροές ακριβότερες και να προκαλέσει αντίποινα από το Πεκίνο.

Για τη Falkenberg, η ΕΕ έχει αναγνωρίσει σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό την πρόκληση που θέτει η Κίνα, αλλά εξακολουθεί να στερείται του συντονισμού που απαιτείται για να αξιοποιήσει στρατηγικά το διευρυνόμενο οπλοστάσιό της. Ο Storella, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κοιτάξει πέρα από την εξαγωγική ισχύ της Κίνας και να εξετάσει τις εσωτερικές οικονομικές πιέσεις που την ωθούν προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων την ασθενή κινεζική κατανάλωση και την εξάρτηση της χώρας από την εξωτερική ζήτηση.

Οι εκτιμήσεις τους καταδεικνύουν μια πρόκληση που υπερβαίνει κατά πολύ τους δασμούς ή το εντυπωσιακό μέγεθος του εμπορικού ελλείμματος. Οι Βρυξέλλες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπορική άμυνα για να δώσουν χρόνο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και να πιέσουν το Πεκίνο προς μεγαλύτερη αμοιβαιότητα, όμως κανένα από τα δύο δεν θα αντιμετωπίσει από μόνο του τις υποκείμενες ευπάθειες.

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, να διαφοροποιήσει τις κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες και να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ εμπορικής πολιτικής, οικονομικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι το οικονομικό μοντέλο της Κίνας διαμορφώνεται από προβλήματα που η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλύσει για λογαριασμό της.

Το ερώτημα, επομένως, είναι αν η Ευρώπη μπορεί να παραμείνει ανοικτή στο κινεζικό εμπόριο και τις επενδύσεις, αποκτώντας ταυτόχρονα επαρκή ανθεκτικότητα ώστε να μην αναγκάζεται να επιλέγει μεταξύ των οικονομικών και των στρατηγικών της συμφερόντων κάθε φορά που η σχέση δέχεται πιέσεις.

Αυτό μπορεί τελικά να είναι το πραγματικό τεστ της στρατηγικής de-risking της ΕΕ.