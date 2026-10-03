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Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Ούτε οι «στενότατοι των στενοτάτων» του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Κρίνοντας όμως από τα σημεία, φυσιολογικά πολλοί αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα ακολουθήσει τον δικό του μοναχικό δρόμο, εκτός της εσωκομματικής διαδικασίας.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ηγεσία του ΔΗΣΥ ότι θα διασφαλίσει μια διαδικασία επί ίσοις όροις. Το σημαντικότερο όμως είναι πως δεν μπορεί να την εμπιστευτεί ότι θα μεριμνήσει ώστε να μην επαναληφθεί το «πραξικόπημα» του 2023.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν μπορεί να ξαναπεράσει αυτά που πέρασε. Ήδη όμως, έχει συνειδητά επιλέξει από τη μέρα της εξαγγελίας του να έρθει σε ρήξη με πολλά στελέχη του κόμματος, ανάμεσά τους και πρόσωπα στην κορυφή της ηγετικής πυραμίδας. Ανεξάρτητα από το τι δηλώνουν εκείνοι δημόσια, ο Αβέρωφ δεν είναι αφελής για να πιστεύει πως αν πάρει το χρίσμα αυτοί θα εργαστούν στο πλευρό του με ειλικρίνεια.

Αυτό και μόνο το σημείο, λέει πολλά. Με κάθε επιφύλαξη, πάντα σε μια προσπάθεια εκτίμησης για το τι συμβαίνει στο κεφάλι του κ. Νεοφύτου.

ΕΜ