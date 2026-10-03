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Ο πρώην βουλευτής Νίκος Τορναρίτης έπιασε ήδη δουλειά στη νέα του αποστολή. Όπως μαθαίνουμε ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές του ως απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας, γι’ αυτό και ενημερώνεται και εργάζεται συστηματικά, προκειμένου να ξεκινήσει τις επαφές του στο εξωτερικό.

Αν και στην Κύπρο ο ορισμός του απεσταλμένου θεωρείται παρεξηγημένος ή χρησιμοποιείται από τους εκάστοτε αντιπολιτευόμενους με τρόπο ειρωνικό, στο εξωτερικό είναι μια συνήθης πρακτική.

ΑΠΙΜ