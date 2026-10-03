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Μια μικρή, περιθωριακή, ομάδα συμπολιτών μας, έχει ενοχληθεί από τα δύο ελληνικά μαχητικά στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, για την κυπριακή ανεξαρτησία. Ο βασικός λόγος ενόχλησης εκφραζόταν και διά το ρητορικό τους ερώτημα «κι εάν αντιδράσουν οι Τούρκοι;» ή «εάν πετάξουν και τουρκικά;» Σάμπως και δεν πετάνε.

Σάμπως και δεν ενισχύουν την κατοχή με στρατιωτική αναβάθμιση. Με αυτή τη «λογική», τη δική τους, θα έπρεπε να ζητείται άδεια από την κατοχική δύναμη να κάνουμε παρελάσεις ή να ενισχύουμε την άμυνά μας. Την ώρα, που εκείνοι φροντίζουν για να ετοιμάζονται έχοντας τις δυνάμεις τους μονίμως σε επιθετική διάταξη.

Κ.ΒΕΝ.