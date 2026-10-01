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Οι «fast-track» διαδικασίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, ενόχλησε αρκετούς εντός του κόμματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέσα σε ένα δεκαήμερο να καταθέσουν κατάλογο με 500 μέλη από όλες τις επαρχίες, τα οποία θα στηρίζουν τις υποψηφιότητες.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος, σε τηλεοπτική του παρέμβαση, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, χαρακτήρισε την προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία «πάρα πολύ κακή επιλογή», κάνοντας λόγο για «συνταγή για καταστροφή».

Αν τελικά η απόφαση επικυρωθεί από το Πολιτικό Γραφείο, το ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ΔΗΣΥ είναι γιατί επιλέχθηκε μια τόσο κοντινή ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τη στιγμή που οι προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το Φεβρουάριο του 2028. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ρήγμα δεν πρόκειται να κλείσει με απλή επίσπευση των διαδικασιών.

Π.Α