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Στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου οδηγείται η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) λόγω σοβαρών και συστηματικών ελλείψεων στη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων.

Με την παραπομπή αυτή, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιβολή σημαντικών χρηματικών προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια τόνους αποβλήτων ετησίως (περίπου 5 τόνους ανά πολίτη) και εντείνει τις πιέσεις για μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η απόφαση της Κομισιόν στέλνει μήνυμα στις κυπριακές αρχές, καθώς διαπιστώνεται ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια κρίνονται παντελώς ανεπαρκείς για τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 21% των αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς να έχει υποστεί απολύτως καμία προηγούμενη επεξεργασία.

Η πρακτική αυτή παραβιάζει την Οδηγία περί Υγειονομικής Ταφής (1999/31/ΕΚ), η οποία επιβάλλει την υποχρεωτική επεξεργασία όλων των σκουπιδιών πριν από την ταφή τους, με στόχο την προστασία του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της ποιότητας του αέρα.

Επίσης, παραβιάζει την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΚ), η οποία απαγορεύει την ανεξέλεγκτη διάθεση και επιβάλλει τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η Κύπρος απέτυχε να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων που να αξιοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας στη χώρα είναι παντελώς ανεπαρκής για να καλύψει τον όγκο των μεικτών αστικών αποβλήτων που παράγουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Το ιστορικό των παραβάσεων:

Δεκέμβριος 2021: Αποστολή Προειδοποιητικής Επιστολής από την Κομισιόν.

Δεκέμβριος 2024: Έκδοση Αιτιολογημένης Γνώμης λόγω μη συμμόρφωσης.

Οκτώβριος 2026: Τελική απόφαση παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Μαζί με την Ελλάδα στο σκαμνί

Η Κύπρος δεν είναι η μόνη χώρα που παραπέμπεται στο ΔΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, όπου η Κομισιόν εντόπισε σοβαρές παραβάσεις σε 66 από τους 81 ενεργούς χώρους υγειονομικής ταφής με το ποσοστό μη συμμόρφωσης να φτάνει στο 81%.