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Στην κορυφή της ΕΕ ως προς την ποσότητα αποβλήτων τροφίμων ανά κάτοικο βρέθηκε η Κύπρος το 2024, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, η Κύπρος κατέγραψε 295 κιλά ανά άτομο, έναντι 129 κιλών κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κύπρο τα νοικοκυριά παρήγαγαν 78 κιλά αποβλήτων τροφίμων ανά κάτοικο, έναντι 69 κιλών στην ΕΕ. Στα εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίασης, η αντίστοιχη ποσότητα ανήλθε σε 34 κιλά στην Κύπρο, έναντι 15 κιλών στην ΕΕ.

Παράλληλα, στην Κύπρο η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ποτών παρήγαγε 73 κιλά αποβλήτων ανά κάτοικο, έναντι 25 κιλών στην ΕΕ. Στο λιανικό εμπόριο και τις λοιπές δραστηριότητες διανομής τροφίμων, τα απόβλητα ανήλθαν σε 62 κιλά ανά κάτοικο στην Κύπρο, έναντι 10 κιλών στην ΕΕ, ενώ στην πρωτογενή παραγωγή οι αντίστοιχες ποσότητες ήταν 48 και 10 κιλά.

Σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 παρήχθησαν συνολικά 57,9 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων τροφίμων, ποσότητα αυξημένη κατά 0,7% σε σύγκριση με το 2023, όταν είχαν παραχθεί 57,5 εκατομμύρια τόνοι. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο τα βρώσιμα όσο και τα μη βρώσιμα μέρη των τροφίμων.

ΚΥΠΕ