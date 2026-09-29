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Η γρίπη των πτηνών – κρούσμα της οποίας εντοπίστηκε στην Κύπρο- αν και αφορά πρωτίστως τα πτηνά, ορισμένα στελέχη της μεταδίδονται και στον άνθρωπο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου είναι η άμεση ή στενή επαφή με μολυσμένα ζωντανά ή νεκρά ζώα ή με περιβάλλον που έχει μολυνθεί από αυτά.

Ο ιός μπορεί να φτάσει στον άνθρωπο μέσω εκκρίσεων και περιττωμάτων μολυσμένων πτηνών, όταν μολυσμένο υλικό έρθει σε επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα ή εισπνευστούν σταγονίδια ή σωματίδια που περιέχουν τον ιό.

Μεγαλύτερη έκθεση έχουν, επομένως, όσοι χειρίζονται άρρωστα ή νεκρά πτηνά και εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με μολυσμένα ζώα ή το περιβάλλον τους.

Για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη, το ECDC εξακολουθεί να αξιολογεί τον κίνδυνο ως χαμηλό, ενώ είναι χαμηλός έως μέτριος για άτομα που εκτίθενται επαγγελματικά ή με άλλο τρόπο σε μολυσμένα ζώα ή περιβάλλον. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί διαρκής μετάδοση των συγκεκριμένων ιών από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Δεν μεταδίδεται μέσω του φαγητού

Οι πολίτες δεν πρέπει να αγγίζουν άρρωστα ή νεκρά πτηνά με γυμνά χέρια ούτε να έρχονται σε επαφή με περιττώματα και εκκρίσεις τους.

Συνιστάται καλό πλύσιμο των χεριών, ενώ όσοι λόγω εργασίας χειρίζονται ύποπτα ή μολυσμένα πτηνά χρειάζονται κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως γάντια, προστασία ματιών και αναπνευστική προστασία.

Εάν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με άρρωστο ή νεκρό πτηνό και στη συνέχεια παρουσιάσει πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή ή επιπεφυκίτιδα, πρέπει να ζητήσει ιατρική συμβουλή και, κυρίως, να αναφέρει ότι προηγήθηκε επαφή με πτηνό.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, ο ΠΟΥ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία μετάδοσης της γρίπης των πτηνών μέσω σωστά προετοιμασμένων και καλά μαγειρεμένων πουλερικών ή αυγών.

Τέλος, και σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και κατά τον καθαρισμό χώρων όπου έχουν βρεθεί άρρωστα ή νεκρά πτηνά, καθώς η έκθεση δεν προϋποθέτει απαραίτητα άμεσο άγγιγμα του ζώου.

Παράλληλα, όσοι έχουν κατοικίδια ζώα καλούνται να περιορίζουν, όπου είναι δυνατόν, την επαφή τους με άρρωστα ή νεκρά άγρια πτηνά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, συστήνεται σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και παρακολούθηση για τυχόν συμπτώματα τις επόμενες ημέρες.