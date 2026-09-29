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Την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας σε όλα τα λεωφορεία της μαθητικής υπηρεσίας εξετάζει η Κυβέρνηση ως μόνιμο μέτρο για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβατικότητας στις σχολικές διαδρομές, με το κόστος να αναλαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών και το υλικό να αξιοποιείται μόνο σε περίπτωση καταγγελίας και αστυνομικής διερεύνησης.

Με πρωτοβουλία της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κας Εύης Τσολάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 διευρυμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αναφορικά με την παραβατικότητα στις μαθητικές διαδρομές.

Στη συνάντηση παρέστησαν η Υπουργός Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού κα Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Παντελή, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Σωτήρης Ιωάννου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα Μαρία Χριστοφίδου, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης κ. Λοΐζος Κωνσταντίνου, εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών CPT, ΕΜΕΛ, ΟΣΕΑ και ΟΣΥΠΑ, καθώς και υπηρεσιακοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπουργός Μεταφορών, Υπουργός Παιδείας – Διευρυμένη Υπουργική Σύσκεψη με θέμα τις σχολικές διαδρομές και την παραβατικότητα Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Λευκωσία, Κύπρος H Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Εύη Τσολάκη προεδρεύει Διευρυμένης Υπουργικής Σύσκεψης με θέμα τις σχολικές διαδρομές και την παραβατικότητα, στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου. // Transport Minister, Education Minister – Ministerial Meeting on the topic of school routes and delinquency Ministry of Transport, Communications and Works, Lefkosia, Cyprus The Minister of Transport, Communications and Works of the Republic of Cyprus, Ms Evie Tsolaki, presides over a meeting on the topic of school routes and delinquency, in the presence of the Minister of Education, Sport and Youth of the Republic of Cyprus, Dr Athena Michaelidou.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προέβη στις εξής δηλώσεις: «Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για το θέμα της παραβατικότητας στη μαθητική υπηρεσία των λεωφορείων. Ήταν διευρυμένη η σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Προέδρου της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων».

«Καταλήξαμε όλοι στο ότι θα μελετηθεί το ενδεχόμενο της τοποθέτησης καμερών ασφαλείας σε όλα τα λεωφορεία της μαθητικής υπηρεσίας. Απομένει να γίνουν κάποια διαβήματα για τα οποία έχουν τεθεί πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό με αυτό το μέτρο, το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι μόνιμο και θα λύσει αυτό το πρόβλημα», δήλωσε η Υπουργός.

«Για ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται να γίνουν κάποιες διαδικασίες, για την προκήρυξη προσφορών, αλλά και για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα στην πράξη. Εννοείται ότι για αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρις ότου εγκατασταθούν οι κάμερες ασφαλείας, έχουμε αποφασίσει ότι θα υπάρχουν άλλα μέτρα, όπως αυτά που εφαρμόζονται και τώρα: να υπάρχουν είτε επόπτες, είτε κάποιοι ελεγκτές στα λεωφορεία ή και γονείς ακόμα. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε λεωφορεία και ελέγχουν τους μαθητές και την κατάσταση που επικρατεί στα λεωφορεία, ούτως ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε φαινόμενα παραβατικότητας από μαθητές», εξήγησε η κα Τσολάκη.

Υπουργός Μεταφορών, Υπουργός Παιδείας – Διευρυμένη Υπουργική Σύσκεψη με θέμα τις σχολικές διαδρομές και την παραβατικότητα Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Λευκωσία, Κύπρος H Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Εύη Τσολάκη προεδρεύει Διευρυμένης Υπουργικής Σύσκεψης με θέμα τις σχολικές διαδρομές και την παραβατικότητα, στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου. // Transport Minister, Education Minister – Ministerial Meeting on the topic of school routes and delinquency Ministry of Transport, Communications and Works, Lefkosia, Cyprus The Minister of Transport, Communications and Works of the Republic of Cyprus, Ms Evie Tsolaki, presides over a meeting on the topic of school routes and delinquency, in the presence of the Minister of Education, Sport and Youth of the Republic of Cyprus, Dr Athena Michaelidou.

Αναφορικά με το υλικό από τις κάμερες, η Υπουργός δήλωσε ότι αυτό θα αποστέλλεται μόνο σε περίπτωση που θα υπάρξει κάποιο περιστατικό, εξού και η παρουσία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα ακολουθείται η διαδικασία. Σημείωσε ότι «όταν συμβεί κάποια παράβαση από μαθητή μέσα στο λεωφορείο, το υλικό θα το παίρνει ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας και θα το παραδίδει στην Αστυνομία. Από εκεί και πέρα θα ξεκινά η διερεύνηση του περιστατικού από την Αστυνομία». Συγκεκριμένα, «θα πρέπει να δηλωθεί ένα άτομο ως υπεύθυνος επεξεργασίας του υλικού».

Η Υπουργός δήλωσε ότι η τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται στη σχολική υπηρεσία θα γίνει με έξοδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.