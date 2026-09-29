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Ο Φώτης Γεωργίδης κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν του podcast «Winter@LIKE» με τον Χαράλαμπο Χειμώνα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε μια αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της ζωής του, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση και το θέατρο.

Στη συζήτηση μίλησε, μεταξύ άλλων, για το «ταξίδι» του «Κάμπινγκ» στην Ελλάδα, την ταινία που επιθυμεί να δημιουργήσει με αφορμή τη συγκλονιστική ιστορία του πατέρα του, αλλά και τη νέα θεατρική παράσταση που ετοιμάζει.

Ο δημιουργός των σειρών «Μπέμπα» και «Κάμπινγκ» περιέγραψε επίσης το περιστατικό που βίωσε στην Αμερική και λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ερχομό του τέταρτου παιδιού του, καθώς και στον θρησκευτικό γάμο του με την ηθοποιό Μαρίνα Μακρή.