Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δεχθεί 911 καταγγελίες και έχει εξετάσει τις 645, ανέφερε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, μιλώντας στο πλαίσιο συζήτησης στο Cyprus Forum, στη Λευκωσία, με θέμα το κράτος δικαίου πέρα από την ανεξαρτησία των θεσμών.

Ο κ. Πογιατζής είπε ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 είχαν υποβληθεί στην Αρχή κατά της Διαφθοράς συνολικά 911 καταγγελίες, ενώ έχει συμπληρωθεί η εξέταση των 645 καταγγελιών (ποσοστό 71%). Οι καταγγελίες προέρχονται τόσο από θεσμούς όσο και από πολίτες, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Αρχή έχει διαπιστώσει άγνοια σχετικά με τη διαφθορά.

Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο Πρόεδρός της ανέφερε ότι η Αρχή έλαβε πρόσφατα τις σχετικές εισηγήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου 2026.

Ως προς το ζήτημα της παραχώρησης εξουσιών δίωξης στην Αρχή, ο Χάρης Πογιατζής σημείωσε ότι «υπάρχει απροθυμία εκ μέρους των αρχών να προχωρήσουν σε αυτό το στάδιο», προσθέτοντας ότι χρειάζεται τροποποίηση του Συντάγματος γι’ αυτόν τον σκοπό.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Αρχή έχει εκπονήσει και έχει αρχίσει να εφαρμόζει σταδιακά ένα σχέδιο δράσης αποτελούμενο από 11 δράσεις. Αναφορικά με τη διασφάλιση της ακεραιότητας προσώπων με ανώτατες εκτελεστικές δραστηριότητες, είπε ότι η Αρχή επιδιώκει, σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα, να παραδίδει σε οποιονδήποτε αναλαμβάνει κάποιο αξίωμα ένα βιβλιάριο που θα περιέχει όλες τις νομοθεσίες που αφορούν στη διαφθορά και να τον ενημερώνει για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη τήρηση των νομοθεσιών.

ΚΥΠΕ