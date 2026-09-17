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Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση προέβη πρόσφατα το γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνεταίροι ΔΕΠΕ, καταχωρώντας προσφυγή στο Δικαστήριο κατά της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το δικηγορικό γραφείο με την προσφυγή του ζητεί όπως του παραδοθεί ολόκληρο το πόρισμα των επιθεωρητών που διόρισε η Αρχή για την υπόθεση του «Κράτος Μαφία» και αφορά τον ίδιο τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και δύο δικηγόρους μέλη του γραφείου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η προσφυγή στρέφεται κατά του Επίτροπου Διαφάνειας, Χάρη Πογιατζή και των μελών της Αρχής.

Είναι η πρώτη φορά που καταχωρείται τέτοια προσφυγή στρεφόμενη κατά της Αρχής και θα αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον η εξέλιξή της στο Δικαστήριο. Σημειώνεται ότι είναι περιορισμένες οι υποθέσεις που η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει διαβιβάσει στον Γενικό Εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική ανάκριση, γι’ αυτό και δεν έχει εγερθεί μέχρι σήμερα ζήτημα πρόσβασης ατόμων που κατονομάζονται, σε ολόκληρο το πόρισμα και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Μέχρι σήμερα έχουν διαβιβαστεί στον Γ. Εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση, η υπόθεση της Τριμίκλινης, του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, του γενικού διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή και τώρα των 15 προσώπων και νομικών οντοτήτων για το «Κράτος Μαφία».

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, που εκδόθηκε στις 16 Ιουνίου 2026, καταλογίζονται ενδεχόμενες ευθύνες σε τρία πρόσωπα και της δικηγορικής εταιρείας που σχετίζονται με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα αποδίδονται κατ’ ισχυρισμόν ευθύνες στους:

– τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη για

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις

(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις. Σύνολο περιπτώσεων: 7.

– Στάθης Λεμής, συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι για:

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση. Σύνολο περιπτώσεων: 2.

– Φάνος Φίλιππου, συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι για:

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση. Σύνολο περιπτώσεων: 2.

– Δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι για:

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση. Σύνολο περιπτώσεων: 2.

Ως γνωστόν, ο κ. Αναστασιάδης απέρριψε όλες τις εναντίον του αναφορές και τόνισε ότι δεν είχε λάβει γνώση όλων όσων του καταλογίζονται, επιφυλάσσοντας τα νόμιμα δικαιώματά του. Τώρα με την κίνηση αυτή στο Δικαστήριο και τις ενδεχόμενες αιτήσεις για διατάγματα περί παράδοσης του πορίσματος, τα πράγματα περιπλέκονται, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης από τους πέντε ποινικούς ανακριτές έχει αρχίσει και ήδη συνήλθαν για πρώτη φορά την περασμένη Δευτέρα, καθορίζοντας το πρόγραμμα της λήψης των καταθέσεων.

Τους ποινικούς ανακριτές θα συνδράμει και 7μελής ομάδα ανακριτών της Αστυνομίας.