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Στις 11 το πρωί ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχουν την τελευταία τους συνάντηση πριν αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το να υπάρξουν έστω και ορισμένα από τα παραδοτέα που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται αδύνατο.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά πέραν από τις δημόσιες δηλώσεις του Έρχιουρμαν δεν έδειξε να διαφοροποιεί την αρνητική της στάση ή να κινείται στον ίδιο βηματισμό με τον Νίκο Χριστοδουλίδη προκειμένου να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη. Ο κατοχικός ηγέτης με δηλώσεις του προσπάθησε να διαφοροποιήσει την ατζέντα των όσων είχε θέσει ο Αντόνιο Γκουτέρες όταν ήρθε το νησί, προβάλλοντας τη δική του θεματολογία ως να είναι αυτή που έβαλε ενώπιον των δύο πλευρών ο ΓΓ ΟΗΕ.

Η προσοχή θα στρέφεται πλέον προς τη Νέα Υόρκη και τις εκεί συναντήσεις του Αντόνιο Γκουτέρες με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντήσει τον ΓΓ ΟΗΕ, στη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τη συνάντηση Γκουτέρες – Έρχιουρμαν αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί με το πέρας της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, είτε το απόγευμα της 25ης ή το πρωί της 26ης του μήνα.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, μετά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, οπόταν προγραμματίζει να έχει το δικό της κύκλο επαφών με τα εμπλεκόμενα μέρη. Αναμένεται ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα έχει συνάντηση με τους δύο διαπραγματευτές.

Απ’ εκεί και πέρα, θα επιδιώξει να έχει μια κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες, αν και οι πιθανότητες είναι απομακρυσμένες. Μια κοινή συνάντηση θα μπορούσε να υπάρξει και από πλευράς Γενικού Γραμματέα με τους Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Ωστόσο, από τις έως τώρα ενδείξεις δεν διαφαίνεται μια κοινή συνάντηση ηγετών και ΓΓ ΟΗΕ. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε σχετικά πως αυτό που έχει προγραμματίσει είναι η συνάντησή που θα έχει ο ίδιος με τον Γκουτέρες.

Πέραν από τις προθέσεις και προσεγγίσεις των δύο πλευρών στην Κύπρο, ενδιαφέρον υπάρχει και ως προς τις κινήσεις των ίδιων των Ηνωμένων Εθνών. Με την προσοχή να στρέφεται στο έγγραφο των συγκλίσεων, το οποίο ανέλαβαν να ετοιμάσουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Λευκωσία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο έγγραφο να παρουσιαστεί στη διάρκεια των επαφών της Ολγκίν στη Νέα Υόρκη. Χωρίς, ωστόσο, να υπάρξουν οι όποιες σαφείς ενδείξεις ως προς αυτό. Το συγκεκριμένο έγγραφο θεωρείται ένα σημαντικό βήμα πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι συζητήσεις, τόσο ανάμεσα στις δύο πλευρές, όσο και με τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Περιμένει ανταπόκριση της τ/κ πλευράς

Την εκτίμηση ότι υπάρχει προοπτική για συγκεκριμένα βήματα προόδου στο Κυπριακό, ενόψει της συνάντησης στη Νέα Υόρκη εξέφρασε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέροντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχεται την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα 7 σημεία και αναμένει εποικοδομητική στάση και από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Στη διάρκεια δηλώσεών του στο ΡΙΚ, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε και στο θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης και υπενθύμισε την πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς από τον Απρίλιο του 2015 για περιοχές που έχουν καταγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη θα προσφέρει ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση και πρόοδο στο Κυπριακό.

Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση είπε ότι οι αιτήσεις για παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε παιδιά από μεικτούς γάμους, εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων και της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση θεωρεί το ζήτημα αυτό ανθρωπιστικό και όχι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.