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Συνάντηση με Πρόεδρο της Δημοκρατίας πραγματοποίησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εν όψει των επικείμενων συναντήσεων στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι δήλωσε πολλάκις το εθνικό μας πρόβλημα είναι, εις ό,τι με αφορά, πάνω από όλα.

«Στην τελευταία, ενδεχομένως, προσπάθεια για το Κυπριακό, κάνω ό,τι μπορώ προς την κατεύθυνση της λύσης. Επανέλαβα, επίσης, την δημόσια τοποθέτησή μου ότι εάν ο ΠτΔ καταλήξει σε στρατηγική συμφωνία για το Κυπριακό θα με βρει δίπλα του».