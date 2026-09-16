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Μια υπόθεση με ποσά εκατομμυρίων, σχέδια γάμου και πρόθεση απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας φέρνει στο φως η δικαστική διαμάχη του δισεκατομμυριούχου των κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν με την Κινέζα ηθοποιό Τζινγκ Τιάν.

Ο Σαν υποστηρίζει ότι κατέβαλε 4,5 εκατ. δολάρια στην οικογένεια της ηθοποιού ενόψει του γάμου τους. Ο ίδιος είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα και το 2024, όταν αγόρασε έναντι 6,2 εκατ. δολαρίων το έργο με την μπανάνα κολλημένη σε τοίχο, την οποία στη συνέχεια έφαγε.

Στην προσφυγή του στη δικαιοσύνη για να πάρει πίσω τα χρήματα αυτά, ο Σαν ισχυρίζεται ότι η σχέση με την Τιάν έληξε επίσης εξαιτίας μιας απαίτησης 50 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετιζόταν με την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.

JUST IN: Chinese crypto billionaire Justin Sun accused of paying a $4.5 million “bride fee” to marry actress Jing Tian, then trying to claw it back after the relationship collapsed. pic.twitter.com/HiYbe5bLLT — Polymarket (@Polymarket) September 14, 2026

Ο 36χρονος ιδρυτής της εταιρείας blockchain Tron δήλωσε ότι το ζευγάρι σχεδίαζε το κοινό του μέλλον όταν εκείνος μετέφερε 30 εκατομμύρια γουάν — περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια — στους γονείς της Τζινγκ ως παραδοσιακή πληρωμή που σχετίζεται με τον γάμο.



«Βγαίναμε με σκοπό τον γάμο», ανέφερε ο Σαν σε γραπτή απάντηση στην Wall Street Journal. Ωστόσο, ο Σαν είπε ότι τα σχέδια γάμου με την 38χρονη Τζινγκ — η οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ματ Ντέιμον στην ταινία «The Great Wall» και είχε επίσης ρόλους στις ταινίες «Kong: Skull Island» και «Pacific Rim Uprising» — κατέρρευσαν ενώ προετοιμάζονταν για ιατρικές διαδικασίες στις ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσουν παιδί.

Ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι η «άλλη πλευρά» απαίτησε 50 εκατομμύρια δολάρια και διέκοψε κάθε επικοινωνία όταν εκείνος αρνήθηκε να πληρώσει. «Ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει», δήλωσε ο Σαν στη Wall Street Journal.



Ο δικηγόρος του Σαν, Ζανγκ Τσιχουάι, ανέφερε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με την οποία ζητείται η επιστροφή των 30 εκατομμυρίων γουάν από την Τζινγκ και τους γονείς της.



Η Τζινγκ δεν έχει παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τη σχέση, ωστόσο, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής, η ηθοποιός έγραψε ότι είχε επιδείξει «κακή κρίση» στις επιλογές ανδρών, επιμένοντας παράλληλα ότι «δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα». «Πιστεύω στον νόμο», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «η δικαιοσύνη και η αμεροληψία θα επικρατήσουν τελικά».



Η ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου

Ο Σαν προχώρησε, μάλιστα, και σε μια εκτενή – αλλά φανταστική – ανάρτηση για τη «φίλη μου Τζινγκ Τιάν» στην οποία γράφεει για τον μακροχρόνιο θαυμασμό του στην ηθοποιό, ένα ιδιωτικό ραντεβού σε κινηματογράφο και την πληρωμή προς την οικογένειά της.



Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Σαν ζήτησε συμβουλή από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic μετά την υποτιθέμενη απαίτηση των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την παρένθετη μητρότητα και αποφάσισε να μην πληρώσει έπειτα από τη σχετική συμβουλή του AI.



Η αγωγή, ωστόσο, είναι πραγματική, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Σαν, ο οποίος κατονόμασε δημόσια την Τζινγκ και τους γονείς της ως εναγόμενους στη διαμάχη για τη μεταφορά των 30 εκατομμυρίων γουάν.

protothema.gr