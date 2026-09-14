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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε δημοσίευμα που αναφέρει ότι το Ιράν είχε αποκτήσει, μέσω κινεζικών οντοτήτων, δορυφορικές εικόνες αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία πριν από την επίθεση του Ιουλίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες αφορούσαν την επίθεση στην Ιορδανία.

Ερωτηθείς εάν θα θέσει το ζήτημα στην επικείμενη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ δεν απάντησε ευθέως. Αντίθετα, εξίσωσε τις δραστηριότητες παρακολούθησης της Κίνας με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ουσιαστικά κάνουν ό,τι κάνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Όταν λένε ότι η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω ότι έχουν δίκιο, και εμείς τους κατασκοπεύουμε».

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως μέχρι στιγμής ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί.

Ο Τραμπ επανέλαβε παράλληλα την εκτίμησή του ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον Σι Τζινπίνγκ.

«Νομίζω ότι έχει συμπεριφερθεί λογικά και κι εμείς συμπεριφερόμαστε λογικά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ μετά το ταξίδι του στην Ιρλανδία.

ertnews.gr