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Μήπως ο υπουργός Οικονομικών πρέπει να φωνάξει στο γραφείο του τους συνεργάτες του και να κάνουν πολλές και μακρές συσκέψεις για το θέμα της ενέργειας και ειδικότερα της ηλεκτρικής διασύνδεσης;

Μήπως το κόστος των δύο δισ. ή των τριών δισ. (αρκετά πιθανό) να προκαλεί αχρείαστο πανικό στον κ. Κεραυνό και το επιτελείο του;

Μήπως στέκονται στο κόστος και τους διαφεύγει από την ανάλυση το όφελος; Για αυτή τη γενιά Κυπρίων και τις επόμενες;

Μήπως πρέπει να συζητήσουν στο ΥΠΟΙΚ την έννοια -και την πραγματικότητα- του εξηλεκτρισμού που προωθείται ταχύτατα σε όλη την ΕΕ και στην Κύπρο;

Μήπως πρέπει να κοστολογήσουν και τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για να μπορεί η Κύπρος, μόνη της -χωρίς διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο- να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό τα επόμενα πέντε, δέκα, δεκαπέντε χρόνια; Πιστεύουν άραγε πως αρκούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι μπαταρίες; Πιστεύουν πως αυτά τα μέσα είναι ή θα είναι φθηνότερα από το ευρωπαϊκό ρεύμα που δυνατό να διοχετεύεται στο κυπριακό δίκτυο;

Ή ακούν δύο και τρία και τέσσερα δις και πιστεύουν πως θα γονατίσει η οικονομία, με ένα έργο που θα αποσβεστεί σε βάθος 30 ή 40 χρόνων και -που να πάρει- θα έχει και τα δικά του έσοδα δισεκατομμυρίων για να αποσβέσει το κόστος της δημιουργίας του;

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