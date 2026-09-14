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€8.500.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 15/09/2026 μετά το Τζάκποτ που σημειώθηκε κατά τη διαλογή, της 3118ης, χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Επίσης, τρία τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία, τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.