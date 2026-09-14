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Λύνει τον γρίφο για την έρευνα σε σχέση με το κεφάλαιο των παρακολουθήσεων και την υπόθεση του «μαύρου βαν» η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Σήμερα προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση, όπως είχε προαναγγείλει την περασμένη Τετάρτη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, ο επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής.

Η Αρχή, όπως αποκάλυψε και ο επικεφαλής της στις 11 του περασμένου Μαρτίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, είχε αρχίσει διερεύνηση για το εν λόγω θέμα. Μάλιστα, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες το καλοκαίρι ανέφεραν ότι επίκειτο η διαδικασία έναρξης επίσημης έρευνας με τον διορισμό λειτουργών επιθεώρησης και την κλήτευση μαρτύρων.

Δεν υπήρξε, ωστόσο, καμία εξέλιξη. Όταν την περασμένη Τετάρτη, πάλι σε συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών, η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου υπέβαλε ερώτημα για την πορεία της έρευνας, ο κ. Πογιατζής – χωρίς να δώσει λεπτομέρειες- είπε πως θα γίνει ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Τα δυο σενάρια

Τα σενάρια για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι δυο. Είτε η διερεύνηση θα προχωρήσει με διορισμό ερευνητών που θα έχουν συγκεκριμένους όρους εντολής, είτε δεν θα γίνει διερεύνηση για λόγους που θα διευκρινιστούν. Πάντως, ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα για τη διενέργεια μιας έρευνας από την Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι κλειδί.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, για να θέσει το ερευνητικό αυτό Σώμα υπό το μικροσκόπιό του μια οποιαδήποτε υπόθεση θα πρέπει να είναι ενήμερος ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Το άρθρο 10 αυτούσιο: «Η Αρχή, σε περίπτωση κατά την οποία έχει αρχίσει ποινική έρευνα, είτε από την Αστυνομία είτε από ποινικό ανακριτή, για πράξη διαφθοράς η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατόπιν ενημέρωσης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν αρχίζει και/ή τερματίζει οποιαδήποτε αρξαμένη παράλληλη ενέργεια: Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία των ως άνω υποθέσεων από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας».

Η υπόθεση

Η υπόθεση επικράτησε με τον όρο «μαύρο βαν», αλλά αφορά ευρύτερα τον κλάδο των παρακολουθήσεων. Θυμίζουμε ότι έχει αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των ισραηλινών επιχειρηματιών Αβραάμ Σαχάκ Άβνι και του Ταλ Ντίλιαν, οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνταν με τον κλάδο παρακολουθήσεων, έχοντας έντονη δραστηριότητα στην Κύπρο.

Ο ρόλος τους στη Δημοκρατία διερευνήθηκε με αφορμή την υπόθεση του «μαύρου βαν» που έγινε γνωστή από διαφήμιση στο Forbes. Μέσω συστημάτων εγκατεστημένων στο «μαύρο βαν» μπορούσε να γίνεται υποκλοπή δεδομένων χρηστών κινητών τηλεφώνων.

Μετά την ποινική έρευνα κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε με πρόστιμο μόνο εταιρεία συμφερόντων του Ντίλιαν. Αμφότεροι θα μας απασχολούσαν στο πλαίσιο της υπόθεσης του λογισμικού Predator στην Ελλάδα που είχε αρχικά ως θύματα τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αργότερα καταδικάστηκε πρωτόδικα στην Ελλάδα ο Ντίλιαν (εκκρεμεί δίκη από Εφετείο).

Ο «Φ» με σειρά δημοσιευμάτων είχε τεκμηριώσει την άμεση ή έμμεση σχέση των δυο Ισραηλινών επιχειρηματιών με αξιωματούχους και την κυπριακή Πολιτεία. Ανάμεσα στις αποκαλύψεις μας ήταν η επιχειρηματικά σχέση Άβνι με τον αδερφό του τότε και νυν Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, ενώ είχε φέρει στο φως και e-mail του Ντίλιαν στο γραφείο του πρώην προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Είχαμε φέρει στο φως της δημοσιότητας σχέση εταιρείας παροχής υπηρεσιών που συνδέονταν με τον Σάββα Αγγελίδη με εταιρείες του κλάδου των παρακολουθήσεων.

Αυτές οι υποθέσεις, σε μια ενδεχόμενη έρευνα από την Αρχή, θα αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης. Το ερευνητικό αυτό σώμα είναι ταγμένο, άλλωστε, να εξετάζει το ρόλο αξιωματούχων.