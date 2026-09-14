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Έντονη αντιπαράθεση προκαλεί η συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, καθώς στην ατζέντα τέθηκε θέμα για τη δράση των ακτιβιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για την προστασία των πτηνών και την πάταξη της λαθροθηρίας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που ουσιαστικά βάζει στο στόχαστρο τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση Committee Against Bird Slaughter (CABS), η οποία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τοπικά, εντοπίζοντας παράνομες παγίδες, ξόβεργα και δίχτυα και συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Η πορεία εγγραφής του θέματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συνοδεύτηκε από έντονο παρασκήνιο και διαδοχικές διαφωνίες μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων, ενώ πλέον το κύριο ερώτημα που εγείρεται από περιβαλλοντικούς φορείς είναι κατά πόσο η κοινοβουλευτική διαδικασία θα λειτουργήσει ως βήμα ενίσχυσης της πάταξης της λαθροθηρίας ή αν θα μετατραπεί σε όχημα στοχοποίησης όσων αποκαλύπτουν την παράνομη παγίδευση πτηνών στο νησί.

Το θέμα κατατέθηκε αρχικά στις 23 Ιουνίου 2026 από τους βουλευτές του ΕΛΑΜ, Λίνο Παπαγιάννη και Λίνο Ιωάννη Χατζηγεωργίου, υπό τον προκλητικό τίτλο: «Αίτημα για αυτεπάγγελτη εξέταση της ανεξέλεγκτης δράσης των ούτω καλούμενων ακτιβιστών και της ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου».

Οι δύο βουλευτές του ΕΛΑΜ υποστήριξαν το αίτημα τους αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η αυξανόμενη εμφάνιση περιστατικών που αποδίδονται σε ούτω καλούμενους ακτιβιστές δημιουργεί έντονο δημόσιο προβληματισμό και αναδεικνύει την ανάγκη εξέτασης του θέματος από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, με σκοπό την αξιολόγηση της έκτασης των επιπτώσεων του φαινομένου, καθώς και την εξέταση της ανάγκης λήψης κατάλληλων νομοθετικών ή άλλων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ομαλής κοινωνικής λειτουργίας».

Κατά την πρώτη παρουσίαση του αιτήματος, όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στον τίτλο και τη διατύπωση που πρότεινε το ΕΛΑΜ, θεωρώντας την απαξιωτική και στοχοποιητική.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, για εγγραφή του θέματος την περασμένη Τετάρτη, το ΑΚΕΛ κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση ώστε ο τίτλος να διαμορφωθεί ουδέτερα ως «Η δράση ακτιβιστικών οργανώσεων», πρόταση ωστόσο που δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία και απορρίφθηκε.

Την ίδια ημέρα, κατά τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, εκδηλώθηκε νέα πολιτική σύγκρουση. Υπέρ της εγγραφής του θέματος με τον τροποποιημένο τίτλο «Οι επιπτώσεις της δράσης συγκεκριμένων ακτιβιστικών οργανώσεων και ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και η αξιολόγηση της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου» τάχθηκαν τα κόμματα ΕΛΑΜ, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Στον αντίποδα, καταψήφισαν το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ, διαφωνώντας ανοικτά με τη σκοπιμότητα και το πνεύμα της συζήτησης, ενώ η Άμεση Δημοκρατία δεν τοποθετήθηκε.

Πάντως, την ίδια ώρα που στη Βουλή κλιμακώνεται η διαμάχη για τον ρόλο των ακτιβιστών, η οργάνωση CABS (Επιτροπή κατά της σφαγής των πτηνών) δημοσιοποίησε τα πρώτα αποτελέσματα της φθινοπωρινής της εκστρατείας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με επίσημη ανάρτηση της οργάνωσης, τις πρώτες μόλις ημέρες της δράσης των ομάδων της εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο λαθροθήρες από την Υπηρεσία Θήρας στην επαρχία Αμμοχώστου που χρησιμοποιούσαν παράνομους μιμητικούς ήχους και μη επιτρεπόμενα κυνηγετικά όπλα για να προσελκύσουν ορτύκια και αμπελοπούλια. Επίσης, συνελήφθη τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε τοποθετήσει τέσσερα παράνομα δίχτυα. Σε τέταρτη περιοχή, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, αποξηλώθηκαν σχεδόν 30 ξόβεργα.

Συνολικά, μετά από υποδείξεις των μελών της CABS, κατασχέθηκαν τέσσερα δίχτυα, τέσσερις ηχοπαγίδες, ένα μακρύκαννο πυροβόλο όπλο και 28 ξόβεργα. Παράλληλα, οι ακτιβιστές κατάφεραν να απελευθερώσουν σώα 44 προστατευόμενα πτηνά, ανάμεσά τους αηδόνια, κεφαλάδες, καλαμοποταμίδες και αμπελοπούλια.

Εξώδικο €13.500 σε 36χρονο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, εκδόθηκε εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής €13,500 σε 36χρονο, σχετικά με υπόθεση λαθροθηρίας στη βάση της νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων.

Στη διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε ο εντοπισμός από μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, της ΜΜΑΔ, 17 άγριων πτηνών, παγιδευμένων σε δίκτυα παγίδευσης, εντός περιφραγμένου χωραφιού, σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, την περασμένη Τρίτη. Στο σημείο, μαζί με πέντε δίκτυα παγίδευσης, εντοπίστηκε και συσκευή παραγωγής μιμητικών φωνών πτηνών.

Τα 17 ζωντανά άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι, διαχειριστής του χώρου είναι ο 36χρονος. Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, σε συνεργασία και με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Ποιοι κλήθηκαν στη Βουλή

Η συνεδρίαση της Τετάρτης αναμένεται να διεξαχθεί σε τεταμένο κλίμα, καθώς έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Θήρας, της Νομικής Υπηρεσίας, τοπικές Αρχές (Δήμαρχοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, Αντιδήμαρχος Τρούλλων, Κοινοτάρχης Αλαμινού), καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων (Terra Cypria και ΟΠΟΚ).