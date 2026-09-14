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Σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την έκδοση νέων αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών βρίσκεται η Κύπρος, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Τα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, δείχνουν ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν συνολικά περίπου 3,9 εκατομμύρια πρώτες άδειες διαμονής σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σχετικής καταγραφής, το 2008, και αύξηση κατά 10,1% σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Κύπρου όταν ο αριθμός των αδειών συγκριθεί με τον πληθυσμό κάθε χώρας. Το 2025 εκδόθηκαν στην Κύπρο 47 πρώτες άδειες διαμονής ανά 1.000 κατοίκους, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται δεύτερη στην ΕΕ, πίσω από τη Μάλτα, όπου αντιστοιχούσαν 57 άδειες ανά 1.000 κατοίκους, ενώ η Πορτογαλία ακολουθεί με 27. Στον αντίποδα, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Εσθονία και η Βουλγαρία βρίσκονται στις 4 άδειες ανά 1.000 κατοίκους. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μόλις 9 άδειες ανά 1.000 κατοίκους. Με άλλα λόγια, η αναλογία στην Κύπρο ήταν περίπου πενταπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του μικρού πληθυσμού της Κύπρου και δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα.

Πρώτος παράγοντας: εργασία 25.168 άδειες (+19,3%), δεύτερος μεγάλος παράγοντας: εκπαίδευση 9.401 άδειες (+171,9%), οικογένεια 5.307 (−5,9%), άλλοι λόγοι 6.031(−40,2%). Ιδιαίτερη προσοχή προκαλεί η εξέλιξη των αδειών που συνδέονται με την εκπαίδευση και τις σπουδές στην Κύπρο. Η αύξηση αυτής της κατηγορίας το 2025 ήταν εξαιρετικά μεγάλη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η Κύπρος δεν αποτελεί μόνο προορισμό για εργαζομένους από τρίτες χώρες, αλλά ενισχύει σημαντικά και τον ρόλο της ως προορισμός για διεθνείς φοιτητές. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την κυπριακή οικονομία, καθώς συνδέεται όχι μόνο με τα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και με τη στέγαση, τις υπηρεσίες, την κατανάλωση και γενικότερα την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, υπήρχαν μόνο 3 χώρες της ΕΕ όπου ο πιο συνηθισμένος λόγος χορήγησης άδειας διαμονής σχετιζόταν με την εκπαίδευση: Ιρλανδία (47,6% όλων των αδειών που εκδόθηκαν), Δανία (36,7%) και Γαλλία (31,4%). Σε απόλυτους όρους, οι κορυφαίες επιλογές για φοιτητές εκτός ΕΕ που αναζητούν εκπαιδευτικές ευκαιρίες εντός της ΕΕ ήταν η Γαλλία (118.404 άδειες), η Γερμανία (112.500 άδειες) και η Ισπανία (105.419 άδειες).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εργασία ήταν ο σημαντικότερος λόγος για την έκδοση πρώτων αδειών διαμονής το 2025. Συνολικά, περίπου 1,3 εκατομμύρια άδειες, ή 33,6% του συνόλου, αφορούσαν εργασία και ακολούθησαν: οικογενειακοί λόγοι: 28,1%, άλλοι λόγοι, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς προστασίας: 22,8%, εκπαίδευση: 15,5%. Η αύξηση των αδειών εργασίας στην ΕΕ ήταν ιδιαίτερα σημαντική: +16,1% σε σχέση με το 2024.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση στις πρώτες άδειες διαμονής το 2025 παρουσίασαν η εργασία, η οικογενειακή επανένωση και η εκπαίδευση. Οι πέντε χώρες που εξέδωσαν τις περισσότερες πρώτες άδειες ήταν: Ισπανία: 635.438, Γερμανία: 605.292, Πολωνία: 467.314, Ιταλία: 433.099, Γαλλία: 377.462. Οι πέντε αυτές χώρες αντιπροσώπευαν συνολικά 65,2% όλων των πρώτων αδειών που εκδόθηκαν στην ΕΕ. Η Κύπρος δεν βρίσκεται φυσικά στις πρώτες θέσεις ως προς τον απόλυτο αριθμό, λόγω του μεγέθους του πληθυσμού της. Σε επίπεδο ΕΕ, οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες υπηκόων που έλαβαν πρώτη άδεια διαμονής το 2025 ήταν: Ουκρανοί: 335.100, Ινδοί: 227.600, Μαροκινοί: 202.100 Η Eurostat σημειώνει ότι τα στοιχεία αφορούν πρώτες άδειες διαμονής και όχι το σύνολο των ανθρώπων που ζουν ήδη νόμιμα στην Ευρώπη.

Δεν είναι όλοι «νέοι μετανάστες»

Ένα κρίσιμο σημείο στην ανάγνωση των στοιχείων είναι ότι ο όρος «πρώτη άδεια διαμονής» δεν ταυτίζεται με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που εισήλθαν σε μια χώρα. Τα στοιχεία αφορούν άδειες διαμονής που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και επιτρέπουν τη νόμιμη διαμονή για τους λόγους που καταγράφονται από την Eurostat. Παράλληλα, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ΕΕ υπό το καθεστώς προσωρινής προστασίας λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα στοιχεία. Η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφεται ξεχωριστά.