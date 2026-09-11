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Στις 53.080 ανήλθαν οι κρατικοί υπάλληλοι τον Αύγουστο του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 419 άτομα ή 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Η απασχόληση αυξήθηκε στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας, ενώ μειώθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία και οι Δυνάμεις Ασφαλείας κατέγραψαν αύξηση προσωπικού κατά 2,2% η καθεμία. Αντίθετα, στη Δημόσια Υπηρεσία η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, ο μέσος αριθμός των κρατικών υπαλλήλων σημείωσε αύξηση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ως προς το καθεστώς απασχόλησης, τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των κρατικών υπαλλήλων παρουσίασαν οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), κατά 3,0%. Μικρή μείωση, της τάξης του 0,1%, καταγράφηκε στο ωρομίσθιο προσωπικό.

Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 26,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Στον αντίποδα, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκαν κατά 96,6%. Όπως διευκρινίζει η Στατιστική Υπηρεσία, η μεγάλη αυτή υποχώρηση οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ