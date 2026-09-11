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Ποινές φυλάκισης πέντε και οκτώ ετών επέβαλε σήμερα (11/9) το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε δύο κατηγορουμένους, ηλικίας 36 και 27 ετών, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι, κατόπιν παραδοχής τους, για αδικήματα που αφορούν την κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό.

Ο 36χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε κατηγορίες κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια κάνναβης σχεδόν 3 κιλών, καθώς και κατοχής κάνναβης συνολικού βάρους 5,96 γραμμαρίων. Ο 27χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε κατηγορίες κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια κάνναβης σχεδόν 7 κιλών. Στον 36χρονο επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με υψηλότερη αυτή των πέντε ετών, ενώ στον 27χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Κακουργιοδικείου, η υπόθεση σε σχέση με τον κατηγορούμενο 3 ορίστηκε για ακρόαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ενώ η ποινική δίωξη αναφορικά με την κατηγορούμενη 4 διακόπηκε σε προηγούμενο στάδιο.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, κατόπιν σχετικής πληροφορίας, ο 36χρονος, εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημά του, καταλήγοντας στην οικία του 27χρονου. Ο τελευταίος προσέγγισε το όχημα του πρώτου και αφού άνοιξε την πόρτα πίσω από τη θέση του συνοδηγού, τοποθέτησε εντός αυτού νάιλον σακούλι, στο οποίο εντοπίστηκαν αργότερα, αφού το όχημα ανακόπηκε, τρεις συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους περίπου 3 κιλών.

Περαιτέρω, στο όχημα του 36χρονου εντοπίστηκε κυλινδρικός σπαστήρας που περιείχε κάνναβη βάρους 1,24 γραμμαρίων, καθώς και ένα χειροποίητο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη βάρους 0,29 γραμμαρίων, αναμεμειγμένη με βιομηχανοποιημένο καπνό. Στην οικία του εντοπίστηκε, επίσης, ένα πακέτο τσιγάρων, εντός του οποίου υπήρχαν δύο συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους 4,43 γραμμαρίων.

Κατόπιν παρακολούθησης και ακολούθως ανακοπής του οχήματος του 27χρονου, εντοπίστηκαν σε αυτό δύο νάιλον σακούλια, εντός των οποίων βρέθηκαν συνολικά τέσσερις συσκευασίες, δύο σε κάθε σακούλι, που περιείχαν κάνναβη βάρους 4 κιλών.

Στην απόφασή του, το Κακουργιοδικείο τονίζει τη σοβαρότητα των αδικημάτων που διέπραξαν οι κατηγορούμενοι και την επιτακτική ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικής ποινής, λόγω της έξαρσης που παρατηρείται στη διάπραξη αδικημάτων αυτής της φύσης.

Το Κακουργιοδικείο υπέδειξε πως οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται στην κατοχή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες επρόκειτο να διοχετευθούν στην αγορά, κάτι το οποίο αποφεύχθηκε λόγω της έγκαιρης παρέμβασης της Αστυνομίας, η οποία αξιοποίησε σχετικές πληροφορίες.

Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος των κατηγορουμένων περιοριζόταν σε αυτόν του μεταφορέα/διακινητή, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι αποτελούσαν ουσιώδεις κρίκους στην αλυσίδα διακίνησης των ναρκωτικών και πως, χωρίς την ανάμειξή τους, δεν θα επιτελούνταν ο παράνομος σκοπός, δηλαδή η διάδοση των ναρκωτικών με όλες τις ολέθριες συνέπειες που επιφέρει, ή θα καθίστατο έστω πιο δύσκολη η διοχέτευσή τους στους χρήστες.

Το Δικαστήριο δεν απέδωσε βαρύτητα στις θέσεις της υπεράσπισης περί εμπλοκής των κατηγορουμένων στα εν λόγω αδικήματα λόγω εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ο 37χρονος υποστήριξε ότι εκφοβίστηκε από πρόσωπα που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο 27χρονος από επικίνδυνα πρόσωπα από τα οποία είχε δανειστεί χρήματα. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, οι υπό κρίση θέσεις δεν προσδιορίστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Παράλληλα, το Δικαστήριο υπέδειξε πως, ακόμη και αν ίσχυαν όσα προβλήθηκαν, οι κατηγορούμενοι όφειλαν να αποταθούν στις αστυνομικές αρχές και όχι να εμπλακούν στη διάπραξη των υπό κρίση αδικημάτων.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του ο 27χρονος, σε σχέση με αυτή που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος, υπαγόρευε τη διαφορετική μεταχείρισή τους αναφορικά με το ύψος της επιβληθείσας ποινής.

Προς όφελος τους, λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές τους περιστάσεις, το λευκό ποινικό μητρώο και η παραδοχή τους. Λήφθηκε, επίσης, υπόψη η καλή διαγωγή των κατηγορουμένων στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και οι προσπάθειες απεξάρτησης του 37χρονου από τις ναρκωτικές ουσίες και του 27χρονου από τον τζόγο.