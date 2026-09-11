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«Δεν χρειάζεται να κληθεί ο κατηγορούμενος σε απολογία» ανέφερε σήμερα στο Κακουργιοδικείο ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα στο πλαίσιο της πολύκροτης δίκης για την υπόθεση κατοχής 15 κιλών κοκαΐνης με στόχο την προμήθεια, για την οποία κατηγορείται ο Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρίστος Πουτζιουρής, έκανε την πιο πάνω αναφορά στο πλαίσιο της αγόρευσής του για το εκ πρώτης όψεως στάδιο, θέλοντας να πει ότι η μαρτυρία που έχει ενώπιον του το Δικαστήριο, δεν επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας σε βάρος του πελάτη του.

Νωρίτερα ο δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄, Βασίλης Μπίσας, είχε αναφέρει ότι η κατηγορούσα Αρχή δεν πρόκειται να κλητεύσει άλλους μάρτυρες κατηγορίας. Έτσι, λοιπόν, οι δυο πλευρές, ο κ. Μπίσας εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής και ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρίστος Πουτζιουρής, κατέθεσαν γραπτώς αγορεύσεις για το εκ πρώτης όψεως στάδιο.

Το Κακουργιοδικείο στη βάση της μαρτυρίας της κατηγορούσας Αρχής θα εκδώσει απόφαση κατά πόσον υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση στις 16 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει υπόθεση ο Ζαβράντωνας θα κληθεί σε απολογία και ο δικηγόρος του θα κλητεύσει μάρτυρες υπεράσπισης. Σε αντίθετη περίπτωση ο κατηγορούμενος θα απαλλαχθεί και θα μείνει ελεύθερος.

Κεντρικός άξονας της αγόρευσης του Χρίστου Πουτζιουρή ήταν η ένορκος κατάθεση που έδωσε στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας που προηγήθηκε ο Γιάννης Ανδρέου, γνωστός ως «Μάρωνας». Ο τελευταίος αρχικά είχε καταδικαστεί για την υπόθεση, αλλά αργότερα έδωσε νέα κατάθεση και υπέδειξε ως εγκέφαλο της υπόθεσης τον Ζαβράντωνα.

Ο κ. Πουτζιουρής, επικαλέστηκε νομολογία, για να στηρίξει τη θέση του ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καν η μαρτυρία του «Μάρωνα» στην παρούσα υπόθεση. Για να στηρίξει τις θέσεις του είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι ο Ανδρέου αναγνώρισε στις προηγούμενες δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονταν με τη δική του καταδίκη, γεγονότα που έρχονται σε πλήρη αντίφαση με τα όσα σήμερα καταλογίζει στον Ζαβράντωνα. «Το Δικαστήριο δεν χρειάζεται να καλέσει τον κατηγορούμενο σε απολογία», είπε ο κ. Πουτζιουρής, επιστρατεύοντας τη φράση «η οκκά εν τετρακόσια».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπίσας είπε πως τα όσα θίγει ο κ. Πουτζιουρής δεν είναι σ’ αυτό το στάδιο που εξετάζονται, τονίζοντας ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση.

Όπως είναι γνωστό η υπόθεση χρονολογείται και προέκυψε τον Ιανουάριο του 2019. Ο Ζαβράντωνας είχε καταδικαστεί στις 12/12/2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών. Ωστόσο, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη στις 11/5/2026 και διέταξε επανεκδίκαση.

Υπενθυμίζεται ότι τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2019 από την ΥΚΑΝ στη Λακατάμεια, ενώ για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Ανδρέου με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε 22 χρόνια φυλάκισης (12/12/2022). Η απόφαση αυτή ανατράπηκε στις 11/5/2026 από το Εφετείο λόγω σφάλματος στη σύνθεση του πρωτόδικου Δικαστηρίου. Έτσι διατάχθηκε επανεκδίκαση.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του παρόντος Μόνιμου Κακουργιοδικείου Γ΄ Λευκωσίας, απαρτίζεται από τους Λευτέρη Παντελή (Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου), τη Μαριλένα Θεοκλήτου (Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής) και Κωνσταντίνο Μάρκο Πασιαρδή (Επαρχιακός Δικαστής).