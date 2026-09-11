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«Σοκαρισμένοι» δήλωσαν οι εργαζόμενοι στον Πύργο του Άιφελ – λέει η είδηση – με το αίτημα που υπέβαλε και εν τέλει έγινε αποδεκτό, μια ομάδα ινδουιστών που επισκέφτηκε πρόσφατα το ιστορικό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ποιο ήταν το αίτημα; Κατά την επίσκεψη τους, ζήτησαν να απομακρυνθούν οι γυναίκες εργαζόμενοι, ώστε να περιοριστούν οι «αλληλεπιδράσεις της ομάδας με γυναίκες». Το εκπληκτικό βέβαια ήταν πως το αίτημα έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να κατέλθουν σε απεργία και να κλείσει ο Πύργος τη Δευτέρα.

Ο Δήμαρχος του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ τόνισε ότι «δεν είναι αποδεκτό να μπορούν να γίνονται ανεκτοί οι όροι που απαίτησε η ινδουιστική αντιπροσωπεία. Θα διενεργηθεί έρευνα το συντομότερο δυνατό», είπε.

Όσο «σοκαριζόμαστε» από τέτοιες κινήσεις και συμπεριφορές, τόσο αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε αντιληφθεί με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε.

Αγ.Αγ.