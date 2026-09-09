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Έναν πρωτότυπο αλλά άκρως αποτελεσματικό τρόπο βρήκε ένας οδηγός ταξί στη Βραζιλία για να αντιμετωπίσει τους δύο άνδρες που μπήκαν στα πίσω καθίσματα του οχήματός του προκειμένου να τον ληστέψουν.

Στο βίντεο που έγινε viral στη Βραζιλία, ο ταξιτζής φαίνεται να παθαίνει… κρίση όταν οι δύο επιβάτες αποκάλυψαν τις προθέσεις του.

Κάνοντας σπασμούς με άκρως πειστικό τρόπο, ο οδηγός ταξί προκάλεσε τρόμο στους δύο επίδοξους ληστές που «πάγωσαν» όταν τον είδαν να κινείται ανεξέλεγκτα.

Όταν, δε, μετά από κάποια δευτερόλεπτα με την «κρίση» του ταξιτζή να μην υποχωρεί οι δύο άνδρες αποβιβάστηκαν έντρομοι, ο επαγγελματίας που πάει για… Όσκαρ συνήλθε και διέφυγε.

Δείτε το βίντεο

🇧🇷 A Brazilian taxi driver FAKED a seizure when two thieves tried to rob him…



Give this man an Oscar 🤣



Writer: Samuelpic.twitter.com/OEkHiqgD61 September 8, 2026

protothema.gr