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Στα 119 του χρόνια, ο Χοσέ Φλόρες περνά πλέον τις ημέρες του ήρεμα στο σπίτι του, στο Σαρντινάλ της Κόστα Ρίκα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και απολαμβάνοντας μια καθημερινότητα πολύ διαφορετική από τα χρόνια που εργαζόταν στην ύπαιθρο.

Κοιμάται, τρώει τα γεύματα που του ετοιμάζει η εγγονή του και, όταν έχει διάθεση, παλεύει μαζί της με τα χέρια. Τα οικογενειακά και επίσημα αρχεία του δείχνουν ότι είναι 119 ετών, γεγονός που τον καθιστά τον γηραιότερο άνδρα στον κόσμο.

Ωστόσο, η διεθνής επαλήθευση της ημερομηνίας γέννησής του εκκρεμεί ακόμη, καθώς ειδικοί εξετάζουν ιστορικά έγγραφα.

Η «Μπλε Ζώνη» με τους γηραιότερους ανθρώπους στη Γη

Το Σαρντινάλ είναι μια ζεστή πόλη στη χερσόνησο της Νικόγια, μία από τις πέντε περιοχές του κόσμου που είναι ευρέως γνωστές ως «Μπλε Ζώνες», όπου οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά και έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν στην ηλικία των 100 ετών.

Οι κάτοικοι αποδίδουν τη μακροζωία τους στο νερό, το οποίο είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο, στη διατροφή που βασίζεται στο καλαμπόκι και τα φασόλια, στη σωματική εργασία, καθώς και στους ισχυρούς οικογενειακούς και κοινοτικούς δεσμούς.

Η Έλεν Φλόρες, εγγονή και φροντίστρια του Χοσέ, δήλωσε ότι ο παππούς της, ο οποίος πέρασε όλη του τη ζωή εργαζόμενος στην ύπαιθρο, ζει πλέον «ήρεμα και ευτυχισμένα». Κατά διαστήματα, θυμάται ιστορίες από τη ζωή του, λέει κάποιο αστείο και αναφέρει ότι ένα από τα μυστικά της μακροζωίας του είναι η οικογένειά του.

«Χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή, χωρίς φροντίδα, δεν θα ήταν ακόμη εδώ», είπε.

🚨 Blue Zone Alert🚨 Could a 119-year-old Costa Rican farmer be the oldest person alive?



José Flores Flores of Guanacaste celebrated his birthday Saturday as his family works to secure international recognition of his age. Costa Rican civil and church records reportedly trace… pic.twitter.com/qfRJyG9BoT July 13, 2026

Ποια είναι τα μυστικά της μακροζωίας του

Για τον Χόρχε Βίντας, ιδρυτή του Συνδέσμου «Μπλε Ζώνης της Χερσονήσου της Νικόγια», ο οποίος μελετά τη μακροζωία στην περιοχή, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που βοηθούν να εξηγηθούν περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής, όπως αυτή του Φλόρες.

Σύμφωνα με την ταυτότητά του, ο Φλόρες φέρεται να γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1907.

«Η οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα, μαζί με την πνευματικότητα και την ισχυρή πίστη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι σωματικά», είπε ο Βίντας. Πρόσθεσε ότι τρέφονται υγιεινά και ζουν ήρεμες ζωές, χωρίς άγχος.

Όσον αφορά τη διαδικασία επαλήθευσης, ο Βίντας είπε ότι ο σύλλογος διαθέτει ιστορικά αρχεία, τα οποία πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθούν από διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

«Έχουμε μεγάλο αριθμό εγγράφων, από το πιστοποιητικό γέννησης και το πιστοποιητικό βάπτισης έως έγγραφα από μεταγενέστερα στάδια της ζωής του, όταν ήταν ήδη πατέρας και αργότερα», είπε. «Μόλις εξεταστούν όλα αυτά τα έγγραφα, ελπίζουμε ότι θα επικυρωθούν και ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα».

Απέκτησε μέχρι και τρισέγγονη

Καθώς η διαδικασία επικύρωσης συνεχίζεται, η οικογένεια του Φλόρες περιμένει μια απάντηση που. Σύμφωνα μάλιστα με την Έλεν Φλόρες, η αναγνώριση θα έχει μεγάλη σημασία για όλη την κοινότητα.

«Θα ήταν πηγή υπερηφάνειας, τόσο για την οικογένεια όσο και για τη χώρα», είπε.

Ο Φλόρες είχε οκτώ παιδιά και σήμερα έχει 23 εγγόνια, 25 δισέγγονα και μία τρισέγγονη.

Η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο είναι η Έθελ Κάτερχαμ από τη Βρετανία. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο Χαμσάιρ της Αγγλίας και έκλεισε τα 117 της χρόνια το 2026. Αναγνωρίστηκε ως η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκας, τον Απρίλιο του 2025.

iefimerida.gr