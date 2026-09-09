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Τη φιλοδοξία της Κυβέρνησης να μετατρέψει τη γεωγραφική θέση της Κύπρου σε οικονομικό πλεονέκτημα και να καταστήσει τη χώρα ευρωπαϊκό και περιφερειακό κόμβο με παγκόσμια εμβέλεια, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο EY Cyprus Future Realized Forum 2026.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του, η Κύπρος επιδιώκει να αξιοποιήσει τη θέση της ώστε να συνδέει αγορές, επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και ιδέες, προβάλλοντας τα βασικά της πλεονεκτήματα όπως η σταθερότητα, η ανθεκτικότητα, τους ισχυρούς θεσμούς και τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό ειδικά με τη θέση της Κύπρου στην Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος εξήγησε πως σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ανατροπών και έντονου ανταγωνισμού για χρηματοδότηση και εξειδικευμένου προσωπικού, η Κύπρος μπορεί να προσφέρει «σταθερότητα με προοπτική».

Όπως επεξήγησε, η σταθερότητα αυτή στηρίζεται στα δημόσια οικονομικά, στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της χώρας και στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, ενώ η προοπτική συνδέεται με τη μετάβαση της οικονομίας σε νέους τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε κατά περίπου 10%, με ρυθμό ανάπτυξη σχεδόν τετραπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόσθεσε ότι το δημόσιο χρέος συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα της ευρωζώνης, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 3,6% και η απασχόληση έχει φθάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων αυξήθηκε ακόμη περισσότερο το 2025, κατά περίπου 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ την ίδια ώρα η Κύπρος καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες στους τομείς της τεχνολογίας, του fintech, της καινοτομίας, και των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενισχυμένη παρουσία του τομέα της τεχνολογίας, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένδειξη της σταδιακής αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς κλάδους με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και υψηλότερη παραγωγικότητα.

Οι προκλήσεις που παραμένουν

Ο Πρόεδρος αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Μεταξύ αυτών μίλησε για το υψηλό ενεργειακό κόστος, την γραφειοκρατία, την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τα ζητήματα συνδεσιμότητας και την ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης κρίσιμων έργων υποδομής.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς επενδυτές είναι περισσότερο επιλεκτικοί και δίνουν αυξημένη βαρύτητα στην στην ανθεκτικότητα και τις προοπτικές για δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης

Ο κ. Χριστοδουλίδης μίλησε για τη σειρά παρεμβάσεων από πλευράς κυβέρνησης που προωθούνται με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων.

Αρχικά, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία όπως επεξήγησε αποσκοπεί μεταξύ αλλων στην απλοποίηση του πλαισίου και στη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας, της καινοτομίας και της παραγωγικότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, μέσω εργαλείων όπως το gov.cy, ο Ψηφιακός Πολίτης και το Tax For All, με στόχο οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος να γίνουν ταχύτερες και απλούστερες.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την απλοποίηση των διαδικασιών για στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ως ενιαίου σημείου επαφής για τοπικές και ξένες εταιρείες και επενδυτές.

Υποδομές, ενέργεια και συνδεσιμότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στα έργα υποδομής, τα οποία χαρακτήρισε καθοριστικά για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επέκταση των κυπριακών αεροδρομίων, στην αναβάθμιση του λιμανιού στο Βασιλικό, στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στον τερματικό σταθμό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Κατά τον Πρόεδρο, τα έργα αυτά μπορούν να ενισχύσουν τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου μεταφορών, εμπορίου, logistics και ενέργειας, υπηρετώντας τον ευρύτερο στόχο αξιοποίησης της γεωγραφικής της θέσης.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, μέσω του οποίου σχεδιάζεται η διάθεση χρηματοδοτικών εργαλείων με έμφαση στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η οποία, όπως είπε, αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό

Ο Πρόεδρος στάθηκε ακόμη στις προσπάθειες ενίσχυσης του οικοσυστήματος, φέρνοντας ως παράδειγμα συνεργασίες με οργανισμούς όπως η NVIDIA, το Columbia University και το Plug and Play.

Στόχος, όπως είπε, είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των αναδυόμενων τεχνολογιών, παράλληλα με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ναφέρθηκε επίσης και στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης σχετικά με το “Minds in Cyprus”, η οποία θέλει την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού από Κύπριους και άλλους επαγγελματίες που βρίσκονται και δουλεύουν στο εξωτερικό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη ότι οι επαφές που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ινδία, Καζακστάν και με χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής επικεντρώθηκαν σε τομείς όπως η τεχνολογία, το fintech, τη βιομηχανία , τα logistics, την έρευνα και καινοτομία αλλά και στην ενέργεια.

Όπως ανέφερε, στόχος της Κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις σε υποδομές και η καινοτομία, ώστε η κυπριακή οικονομία να καταστεί πιο παραγωγική, περισσότερο εξωστρεφής και ικανή να προσελκύει επενδύσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η μετάβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει μόνο από το κράτος, αλλά προϋποθέτει συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους εργαζόμενους της Κύπρου.