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Έντονη αντίδραση εκφράζει το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών για προγραμματισμένη εκδήλωση αστροπαρατήρησης με τηλεσκόπια, η οποία, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 26/9 στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας.



Σε σχετική ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο αναφέρει ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν έχει παραχωρήσει οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση, χαρακτηρίζοντάς την ως μη αδειοδοτημένη. Όπως σημειώνει, βάσει των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από τον περί Κοινοτήτων Νόμο του 1999, όπως έχει τροποποιηθεί, για τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων και θεαμάτων εντός των ορίων της κοινότητας απαιτείται προηγούμενη άδεια του Κοινοτικού Συμβουλίου.



Το Συμβούλιο εκφράζει παράλληλα, την απορία του για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, επισημαίνοντας ότι σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία βρίσκεται το Αστεροσκοπείο Τροόδους. «Το λιγότερο που έπρεπε να κάνουν είναι να τύχει σεβασμού αυτό το γεγονός», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι στο Αστεροσκοπείο οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τον έναστρο ουρανό και ουράνια σώματα, όπως τη Σελήνη και τον Κρόνο, μέσω των τηλεσκοπίων που διαθέτει.



Το Κοινοτικό Συμβούλιο χαρακτηρίζει την επιλογή του χώρου «προκλητική» και διερωτάται κατά πόσο η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία, τη φήμη και τους πελάτες του Αστεροσκοπείου Τροόδους. «Μήπως επιδιώκεται να πληγεί το Αστεροσκοπείο και να δημιουργηθούν προβλήματα στους πελάτες και στη φήμη του Αστεροσκοπείου; Ρωτάμε», αναφέρει.

Παράλληλα, το Κοινοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη και χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, χειρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι το ζήτημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εδώ και επτά ημέρες αναμένουν τον τερματισμό της συγκεκριμένης προσπάθειας και ζητούν να μην επαναληφθεί.