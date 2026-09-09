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Μέτρα ασφαλείας θα λάβει η Αστυνομία κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στην Κύπρο.



Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 10/09/2026 λόγω της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ κ. Isaac Herzog, στην Κύπρο, θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, από η ώρα 09:00 της Πέμπτης μέχρι και η ώρα 16:00 της ίδιας μέρας, θα υπάρξουν κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, στην επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας και στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται το κοινό όπως ακολουθεί τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.