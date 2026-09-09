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Νέες πτυχές των απόψεων του Έλον Μασκ για το μέλλον της κοινωνίας αναδεικνύει το νέο ντοκιμαντέρ «Musk» του βραβευμένου σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνεϊ, το οποίο παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η Ashley St. Clair, πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ και μητέρα ενός από τα παιδιά του, υποστηρίζει ότι ο ισχυρός επιχειρηματίας τής είχε πει πως ήθελε να αποκτήσει μαζί της παιδί επειδή χρειαζόταν «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο». Τελικά μαζί απέκτησαν έναν γιο το 2024, ωστόσο στη συνέχεια χώρισαν.

Σημειώνεται οτι ο Μασκ είναι γνωστό ότι είναι πατέρας τουλάχιστον 14 παιδιών από διαφορετικές σχέσεις που είχε.

Τα ανταλλάγματα του Μασκ

Σύμφωνα με την ίδια, η ομάδα του Έλον Μασκ τής πρότεινε εφάπαξ ποσό 40 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μηνιαία καταβολή 100.000 δολαρίων, με αντάλλαγμα να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η προσφορά αποσύρθηκε όταν αρνήθηκε να υπογράψει.

«Υποδαυλίζει φωτιές που δεν υπάρχουν»

Μιλώντας με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Βενετία, η Ashley St. Clair άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Έλον Μασκ χρησιμοποιεί το X, την πλατφόρμα που ήταν γνωστή ως Twitter πριν από την εξαγορά της από τον ίδιο.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Έλον Μασκ φοβάται πραγματικά το ενδεχόμενο ενός εμφυλίου πολέμου ή εάν συμβάλλει ο ίδιος στη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος, απάντησε ότι όσα κάνει μέσω του X «δεν μπορούν να αγνοηθούν».

«Υποδαυλίζει φωτιές που δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ashley St. Clair, who has a child with Elon Musk, says she rejected a $40 million NDA from him and was therefore able to be interviewed for #Musk.



“I want to set the example for my kids that you should never take being materially comfortable over speaking the truth.” pic.twitter.com/rEgcwMlwKA — Variety (@Variety) September 8, 2026

Η Ashley St. Clair υποστήριξε ακόμη ότι η δραστηριότητα του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα δημιουργεί εντάσεις που μπορούν να έχουν πραγματικές συνέπειες στην κοινωνία.

Κατά την ίδια, ο Μασκ προκαλεί «σκόπιμο διχασμό», ο οποίος ενδέχεται να αποδειχθεί καταστροφικός εάν δεν υπάρξει κάποια μορφή ρύθμισης ή περιορισμού.

Σημειώνεται ότι η ίδια είχε στο παρελθόν εκφράσει τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ και στο κίνημα MAGA (Make America Great Again), ωστόσο πλέον δηλώνει ότι μετανιώνει για την προηγούμενη πολιτική της δράση.

Η πολιτική επιρροή του Έλον Μασκ μέσω του X

Από τότε που απέκτησε το Twitter το 2022 και το μετονόμασε σε X, ο Έλον Μασκ χρησιμοποιεί συστηματικά την πλατφόρμα για να εκφράζει τις πολιτικές του απόψεις και να παρεμβαίνει σε δημόσιες συζητήσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Στο ντοκιμαντέρ του Γκίμπνεϊ εξετάζεται εκτενώς αυτή η πολιτική διάσταση της παρουσίας του Μασκ, καθώς και η επιρροή που μπορεί να ασκεί μέσω μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.

Ο Άλεξ Γκίμπνεϊ, ο οποίος στο παρελθόν έχει ασχοληθεί κινηματογραφικά με την Enron, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανικό στρατό, επιχειρεί παράλληλα να ερμηνεύσει την έντονη ενασχόληση του Έλον Μασκ με σενάρια περί κοινωνικής και πολιτισμικής κατάρρευσης.

Ο σκηνοθέτης εκτιμά ότι η συγκεκριμένη στάση ενδέχεται να συνδέεται με τις δύσκολες εμπειρίες που είχε ο Μασκ κατά την παιδική του ηλικία στη Νότια Αφρική.

«Είχε μια πολύ δύσκολη και τραυματική παιδική ηλικία», ανέφερε ο Γκίμπνεϊ, προσθέτοντας ότι, εάν επιχειρούσε να προσεγγίσει ψυχαναλυτικά την περίπτωση του Μασκ, θα έλεγε πως σήμερα «αναπαράγει αυτό το τραύμα πάνω στους υπόλοιπους».

Το τετράωρο ντοκιμαντέρ για την άνοδο του Έλον Μασκ

Το «Musk» έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών και γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών.

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την πορεία του Έλον Μασκ από τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα στον χώρο του λογισμικού μέχρι την ανάδειξή του σε μία από τις ισχυρότερες και πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Ο Γκίμπνεϊ, πάντως, υποστηρίζει ότι η ιστορία του Έλον Μασκ δεν είναι απλώς μια ιστορία τεχνολογικής επιτυχίας.

Όπως ανέφερε στη Βενετία, θεωρεί ότι πρόκειται για «παλιό κρασί σε καινούργιο μπουκάλι», περιγράφοντας τον Μασκ ως μια σύγχρονη εκδοχή του επιχειρηματία που χτίζει πλούτο και επιρροή μέσα από την έντονη αυτοπροβολή και την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρειών του.

Οι καταγγελίες της Ashley St. Clair και η κριτική ματιά του Άλεξ Γκίμπνεϊ βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ, το οποίο επιχειρεί να σκιαγραφήσει όχι μόνο την επιχειρηματική διαδρομή του Έλον Μασκ, αλλά και την πολιτική και κοινωνική ισχύ που έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια.

protothema.gr