Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Όχι πως θέλουμε έρευνες να μας το πουν, αλλά αν μη τι άλλο μας δίνουν πειστήριο για έξωθεν καλή μαρτυρία.

Ούτε 75 τετραγωνικά δεν μπορούν να αγοράσουν εφτά στους 10 Ευρωπαίους ακόμα και με δάνειο 30 ετών, διαπιστώνει πρόσφατη έρευνα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Και αυτό δεν είναι το πιο αποκαρδιωτικό. Όνειρο, κινδυνεύει να γίνει και το νοίκι. Τέσσερις στους 10 Ευρωπαίους χρειάζονται να δαπανήσουν το 1/3 του οικογενειακού τους εισοδήματος.

Όχι πως στην Κύπρο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αν σκεφτεί κανείς ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους έχουν μισθό κάτω από €1,500 μικτά.

Ένα διάρι (75 τ.μ.) στη Λευκωσία κοστίζει γύρω στις €180.000 και στη Λεμεσό €345.000. Και αν είναι ανέφικτη η αγορά, τότε για νοίκι στη Λευκωσία χρειάζονται περίπου €780 το μήνα και στη Λεμεσό περίπου €1.700.

Η μεσαία τάξη δεν αντέχει ούτε για 75 τετραγωνικά. Κι ας είναι η «στήριξή» της μόνιμη επωδός σε πολιτικές εξαγγελίες και προγράμματα. Στην πράξη, πάντως, η μεσαία τάξη στηρίζεται κυρίως… στις δόσεις, στις πιστωτικές και στην υπομονή της!

Και όπως πάμε, ούτε για τσαντίρι δεν θα βγαίνουμε…

Πετρ-Α