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Ο Αλέκος Μιχαηλίδης ανακοινώθηκε χθες από την Αννίτα Δημητρίου ότι αναλαμβάνει ειδικός σύμβουλος για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εισηγήσεων για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

Στη δήλωση, που έστειλαν από την Πινδάρου, αναφέρεται ότι «ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χρειάζεται συνδυασμό παρεμβάσεων στις υποδομές, στην αποκέντρωση, στην οργάνωση των μεταφορών και στις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης, με συνέχεια στον σχεδιασμό και συνέπεια στην εφαρμογή». Στην ίδια δήλωση είπε ακόμα ότι το κυκλοφοριακό «είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί βραχυπρόθεσμα αλλά που απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται αμέσως».

Ως εδώ όλα καλά και άγια…

Ο κ. Μιχαηλίδης υπηρέτησε ως γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εφτά χρόνια (από το 2012 μέχρι και το 2019) και διευθυντής του τμήματος Δημοσίων Έργων άλλα πέντε χρόνια (2007 – 2012).

Με όλη αυτή την προϋπηρεσία μάλλον θα ετοιμάσει μια έκθεση στην οποία θα μας λέει τι δεν έκανε τα 12 χρόνια που ήταν στις πιο πάνω θέσεις. Εφτά χρόνια ΓΔ στο υπουργείο τι έκανε; Δεν είχε εισηγήσεις;

ΑΠΙΜ