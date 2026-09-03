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Αγωγή κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, xAI, κατέθεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία, υποστηρίζοντας ότι το chatbot Grok χρησιμοποίησε φωτογραφίες της κακοποίησής της για να δημιουργήσει νέες παράνομες πορνογραφικές εικόνες στις οποίες απεικονίζεται η ίδια.

«Χρησιμοποιώντας πραγματικές εικόνες της ενάγουσας το Grok δημιούργησε παιδική πορνογραφία στην οποία απεικονίζονται η ενάγουσα και μέλη της ομάδας», αναφέρεται στην αγωγή, η οποία κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι δικηγόροι της ενάγουσας, η οποία αναφέρεται στην αγωγή ως «Τζέιν Ντόε» για την προστασία της ταυτότητάς της, κατηγορούν την xAI τόσο για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που απεικονίζει την πελάτισσά τους, όσο και για την ενσωμάτωση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που την απεικονίζουν στα σύνολα δεδομένων της εταιρείας.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η xAI αγνόησε τις καθιερωμένες στον κλάδο μεθόδους προστασίας, με αποτέλεσμα το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη να εμφανιστεί και να διαδοθεί στο X.

Αν και ο Μασκ αρνήθηκε τον Ιανουάριο ότι γνώριζε πως το Grok είχε δημιουργήσει «γυμνές εικόνες ανηλίκων», η εταιρεία του άσκησε αγωγή στα τέλη Αυγούστου εναντίον δύο χρηστών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες γιατί φέρονται να έκαναν ακριβώς αυτό. Η xAI ζητά από τους δύο άνδρες να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα των αγωγών που έχουν ασκήσει τα θύματά τους εναντίον της εταιρείας.

Η υπόθεση διαφέρει από αρκετές άλλες αγωγές που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων εναντίον της xAI, καθώς κατηγορεί την τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας ότι χρησιμοποιεί προϋπάρχον υλικό παιδικής κακοποίησης για τη δημιουργία και τη διανομή εικόνων που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Προηγούμενες αγωγές, όπως μια υπόθεση που αφορούσε μια ομάδα εφήβων από το Τενεσί, κατηγορούν το Grok ότι χρησιμοποιεί φωτογραφίες ανηλίκων για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, συνήθως αφαιρώντας τα ρούχα τους.

Οι δικηγόροι της ενάγουσας δήλωσαν ότι το Καναδικό Κέντρο Προστασίας των Παιδιών πως χρησιμοποιήθηκαν «αποτυπώματα» των εικόνων για να εντοπιστεί στο X υλικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε την πελάτισσά τους.

Η ενάγουσα ήταν σε προσχολική ηλικία όταν βιάστηκε επανειλημμένα από έναν ενήλικα, σύμφωνα με την καταγγελία. Αυτή η σειρά υλικού κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εδώ και περίπου 20 χρόνια, ανέφεραν οι δικηγόροι της και είναι γνωστή στις Αρχές και στις οργανώσεις προστασίας παιδιών.

«Η διαφορά εδώ σε σχέση με πολλές ποινικές υποθέσεις που θα δείτε με υλικό που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι το παιδί στο υλικό είναι πραγματικό. Εδώ όμως, επειδή μπορείτε να το συσχετίσετε με τη σειρά, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για αναγνωρίσιμο θύμα που είναι ακόμα ζωντανό και ήταν ένα πραγματικό παιδί στη φωτογραφία», δήλωσε η Μάργκαρετ Μάμπι, δικηγόρος της ενάγουσας.

Άξιο αναφοράς είναι πως η xAI αντιμετωπίζει πολυάριθμες αγωγές για τη δημιουργία και τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Πολλές από τις αγωγές προέρχονται από μια περίοδο στις αρχές του 2026, όταν οι χαλαροί μηχανισμοί ασφαλείας στο Grok επέτρεπαν στους χρήστες να του δίνουν εντολές να αφαιρεί ρούχα από φωτογραφίες και να δημιουργεί σεξουαλικές εικόνες κατόπιν εντολής μέσω του X. Ο Μασκ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η λειτουργία NSFW του Grok είχε ως σκοπό να επιτρέπει «γυμνό του άνω μέρους του σώματος φανταστικών ενήλικων ανθρώπων». Το bot δημιούργησε εκατομμύρια σεξουαλικοποιημένες εικόνες μέσα σε λίγες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων που απεικόνιζαν παιδιά, σύμφωνα με ερευνητές του Center for Countering Digital Hate.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παρουσιάζει ένα νέο φάσμα απειλών για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των θυμάτων, ανέφεραν οι δικηγόροι, εκθέτοντάς τα σε απρόβλεπτες βλάβες και προκαλώντας τους εκ νέου τραύμα με κάθε νέα εικόνα που δημιουργείται.

«Το πρόβλημα εδώ είναι ότι, τουλάχιστον για την πελάτισσά μας, τα τελευταία 20 χρόνια, ο αριθμός των εικόνων που την απεικόνιζαν ήταν περιορισμένος», δήλωσε η Μάμπι. «Ο φόβος τώρα είναι ότι νέες εγκληματικές πράξεις, νέα προσβλητική συμπεριφορά, νέες ιδέες για το τι μπορεί να τους συμβεί μπορούν πλέον να δημιουργηθούν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούν να προκαλέσουν νέα κακοποίηση», συμπλήρωσε.

protothema.gr