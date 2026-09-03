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Αλληλένδετη με την αναφορά μου στο χθεσινό μου κείμενο για τη γοητεία που ασκούσε σε πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο ο Αυστραλός δημοσιογράφος, Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange), ιδρυτής του ιστότοπου WikiLeaks, είναι οι καταγγελίες δύο Σουηδέζων εναντίον του για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά τον Αύγουστο 2010 στην πρωτεύουσα της Σουηδίας.

Όπως ανέφερα και χθες, η πολύκροτη υπόθεση του Ασάνζ και η δημοσίευση εκατοντάδων χιλιάδων μυστικών αμερικανικών εγγράφων, ξαναήρθε αυτές τις μέρες στην παγκόσμια επικαιρότητα, με την καθημερινή παρουσίαση σχετικών ντοκιμαντέρ από το γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι DW (Deutsche Welle). Υπενθυμίζω ότι η φωτογράφος Σοφία Βίλεν (Sofia Wilen) είχε καταγγείλει τον Ασάνζ στη σουηδική Αστυνομία για βιασμό, αναφέροντας ότι ενώ αυτή κοιμόταν, της έκανε σεξ χωρίς προφυλακτικό.

Δύο μέρες μετά, η πολιτική επιστήμονας και ακτιβίστρια, Άννα Άρντεν (Anna Ardin),τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση, αναφέροντας ότι έκανε σεξ μαζί της χωρίς προφυλακτικό, ενώ αυτή του είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει. Οι δύο γυναίκες δεν γνωρίζονταν τότε μεταξύ τους. Ο Ασάνζ υποστήριξε ότι το σεξ που έκανε με τις δύο γυναίκες, ήταν συναινετικό. Σημειώνω ότι είναι η Άννα Άρντεν που τον είχε προσκαλέσει στη Στοκχόλμη για να μιλήσει σε σεμινάριο του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, του οποίου η κοπέλα ήταν στέλεχος.

Όπως κατέθεσε, του παραχώρησε το διαμέρισμά της, αφού εκείνος δεν ήθελε να μείνει σε ξενοδοχείο για λόγους ασφαλείας, καθώς η ίδια θα έλειπε για λίγες μέρες από την πόλη. Ωστόσο, επέστρεψε νωρίτερα και ένα βράδυ κατέληξαν να έχουν σεξουαλική επαφή, μετά από δική του πίεση. Είπε στην καταγγελία της ότι του είπε να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό και ότι εκείνος το έσπασε σκόπιμα και συνέχισε, παρά τη θέληση της.

Είναι γνωστό ότι το 2019 οι σουηδικές Αρχές έκλεισαν οριστικά το θέμα και δεν προχώρησαν σε έρευνα των καταγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, ναι είναι δεδομένο ότι ο Ασάνζ βρέθηκε στο κρεβάτι των δύο γυναικών με τη συγκατάθεση τους κι αυτό δεν είναι πρόβλημα.

Το πρόβλημα είναι ότι ένας άντρας θεωρεί… δεδομένο, ότι αφού… έγινε δεχτός στο κρεβάτι μιας γυναίκας, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη διάρκεια του σεξ, ακόμα κι αν δεν το θέλει η γυναίκα… Κι αυτό σηματοδοτεί μια τεράστια διαφορά αντίληψης των πραγμάτων, μεταξύ των δύο φύλων. Την εξέφρασε η Άννα Άρντεν σε συνέντευξη της στο BBC το καλοκαίρι 2024,λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση του Τζούλιαν Ασάνζ και την επιστροφή του στην Αυστραλία, λέγοντας ότι «κάποιοι άντρες όπως ο Ασάνζ, δεν είναι ήρωες, ούτε τέρατα, είναι φυσιολογικά άτομα που κάποιες φορές παραβιάζουν τα όρια άλλων ανθρώπων. Και πρέπει να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και να δεσμευτούν ειλικρινά ότι θα αλλάξουν»…