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Πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στα κατεχόμενα το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, την ώρα που οι έρευνες για τους αγνοουμένους συνεχίζονται για τέταρτο 24ωρο.

Στο νησί μεταβαίνει σήμερα και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος θα έχει επαφές με την τουρκοκυπριακή ηγεσία και θα συναντηθεί με συγγενείς αγνοουμένων.

Οι πολιτικές εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από τη θέση του λεγόμενου «υπουργού δημοσίων έργων και μεταφορών». Λίγο αργότερα, το Κόμμα Αναγέννησης (YDP), του οποίου ηγείται ο Αρικλί, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την «κυβέρνηση» Ουνάλ Ουστέλ. Ο Αρικλί βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο έντονης κριτικής για το δυστύχημα με το καταμαράν, αλλά και για τις ευθύνες που αποδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρικλί καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την άνανδρη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ κατά τις αντικατοχικές εκδηλώσεις στην Δερύνεια τον Αύγουστο του 1996.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Το βυθισμένο καταμαράν έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 550 μέτρων και εκτιμάται ότι κάποιοι από τους αγνοουμένους ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του.

Μετά τον εντοπισμό ακόμη μίας σορού, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανήκει σε άνδρα περίπου 50 ετών, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 9, ενώ οι αγνοούμενοι είναι πλέον 19.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν δύο τουρκικά πλοία, με τις έρευνες να συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ αναμένεται να φτάσει στα κατεχόμενα το απόγευμα. Θα συναντηθεί με συγγενείς των αγνοουμένων και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ενώ πριν αναχωρήσει θα έχει συνάντηση και με τον Ουνάλ Ουστέλ.