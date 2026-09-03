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Σε κινητοποίηση τέθηκε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτήριο στον Στρόβολο.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ηώρα 02:09 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σωρούς άχρηστων υλικών στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο τριώροφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου στον Στρόβολο, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 02:43.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια από άγνωστα πρόσωπα.