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«Μιλώ συχνά με συναδέλφους στην Αθήνα για τον Μακάριο Δρουσιώτη. Είν’ εμβρόντητοι απ’ όσα μεταφέρω. Δεν ξέρω αν και τι κάνει η ΕΣΚ. Αλλά είναι ντροπή. Ξεφτίλα. Ο άνθρωπος έγραψε 3 βιβλία, όλα με παραπομπές και πολλή έρευνα. Οι περισσότεροι δεν τα’ χουν διαβάσει καν. Και αυτοί ζητούν να τον κρεμάσουν!», σημείωσα στο Χ προ ημερών.

Μία απάντηση ήρθε από τον @nikglykos που με μπερδεύει κάπως, καθώς πολλές από τις αναρτήσεις του έχουν ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο ποστ έχει τίτλο «Ουστ» που, στη δική μου γλωσσική επικράτεια μεταφράζεται ως «φύγε από εδώ, ρε», ή και «δεν πας στον διάολο;».

Δεν απάντησα, αλλά στο επόμενο post του, σαν να διευκρινίζει: «Πρέπει να μπει στη φυλακή (σ.σ: με ποια κατηγορία; ποιο το έγκλημά του;) και να αναγκαστεί να πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία για να αποζημιώσει αυτόν που εν γνώσει του συκοφάντησε».

Μάλιστα! Η άγρια ζούγκλα έχει πιο καλούς και φυσικούς νόμους από την πιο πάνω …ετυμηγορία!

Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω εάν το έργο που βλέπουμε είναι ακατάλληλο, αν απαιτείται γονική συναίνεση, αν ο πρωταγωνιστής του είναι πράγματι εκλεγμένος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ή απλώς ένας thug!

Ναι. Έψαχνα μια λέξη μικρή, τραχιά, να περιγράφει το άτομο απολύτως. Η μετάφραση, που δεν είναι εύκολη, περιγραφικά αποδίδεται ως εξής:

Thug! Ένας κακοποιός, που εμπλέκεται συχνά σε καταναγκαστικές συναλλαγές/ συμφωνίες/ ή και deals. Μερικές φορές, αυτοί οι τύποι, οι thugs, συνεργάζονται με άλλους κακοποιούς για να ολοκληρώσουν τις καταναγκαστικές συναλλαγές τους. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο εν γνώσει του μεταφέρει ένα άλλο άτομο με σκοπό τη διάρρηξη ενός σπιτιού και οι δύο είναι κακοποιοί.

Με τη φόρα που πήρε αναλαμβάνοντας την Προεδρία της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο, έχυσε αμέσως το δηλητήριό του χαρακτηρίζοντας την Αϊτή, το Ελ Σαλβαδόρ και ορισμένα άλλα αφρικανικά έθνη ως «χώρες-σκουπίδια» κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για τη μετανάστευση.

«Γιατί φέρνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από τις χώρες-σκουπίδια εδώ;», ρώτησε ο Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση και μίλησαν στη «Washington Post». Επίσης, ξεχώρισε την Αϊτή, λέγοντας: «Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους Αϊτινούς; Να τους διώξουμε». Και στη συνέχεια, πρότεινε οι ΗΠΑ να δεχτούν περισσότερους ανθρώπους από χώρες όπως η Νορβηγία.

Να κι άλλα «μπουμπούκια» του Προέδρου Τραμπ – τα μαζεύω όποτε είμαι πεσμένος και θέλω να πάρω τα ’πάνω μου:

«Γιατί να με προσβάλει ο Why would Kim Jong-un, 42 ετών, λέγοντάς με “ηλικιωμένο ή και γέρο”»;

«Εγώ, ΠΟΤΕ δεν θα τον φώναζα “κοντό και χοντρό” (short and fat). Τι να πω; Προσπαθώ τόσο πολύ να γίνω φίλος του – ποιος ξέρει, κάποτε θα συμβεί κι αυτό!».

Και ένα τελευταίο για το σπίτι:

Στο βιβλίο του «Trump: The Art of the Comeback (Η Τέχνη της Επιστροφής)», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες:

«Οι γυναίκες έχουν πολλές και διαφορετικές δυνατότητες, όλων των εποχών. Οι έξυπνες συμπεριφέρονται πολύ θηλυκά και με τόση ανάγκη να αρέσουν, αλλά μέσα τους είναι πραγματικές φόνισσες. Το άτομο που επινόησε την έκφραση “το ασθενέστερο φύλο”, ή ήταν πολύ αφελής, ή απλά αστειευόταν. Έχω δει γυναίκες να χειραγωγούν τους άνδρες απλώς με ένα κλείσιμο του ματιού τους – ή ίσως με κάποιο άλλο μέρος του σώματός τους»!

(*) Το ένα από τα 3 βιβλία του Δρουσιώτη που, για μένα έχει περισσότερο «ψητό», από το «Κράτος Μαφία»: Διαβάστε το «Έγκλημα στο Κραν Μοντανά».