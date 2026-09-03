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Από τη Λευκωσία μέχρι την Πάφο, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την επαρχία Αμμοχώστου, απλώνεται φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, διευρύνοντας για πρώτη φορά την παρουσία του σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η 3η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου, φέρνει στο νησί 14 παραγωγές από 11 χώρες, απευθυνόμενες σε ένα εντυπωσιακά ευρύ ηλικιακό φάσμα, από τη βρεφική ηλικία μέχρι τα 18 χρόνια.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, με το φεστιβάλ που διοργανώνει το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου να επιχειρεί φέτος ένα διπλό άνοιγμα: τόσο γεωγραφικό, φτάνοντας για πρώτη φορά σε όλες τις επαρχίες, όσο και κοινωνικό, ενισχύοντας τις δράσεις πρόσβασης και συμπερίληψης.

Στις σκηνές και τους χώρους που θα φιλοξενήσουν το Mitsikouri θα παρουσιαστούν θέατρο, χορός, σύγχρονο τσίρκο, συμμετοχικές και συμπεριληπτικές παραστάσεις, αλλά και έργα που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παραστάσεις χωρίς λόγο ή με περιορισμένη χρήση λόγου, ώστε η εμπειρία να μπορεί να γίνει προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά.

Οι διεθνείς παραγωγές προέρχονται από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Κύπρος. Οι παραγωγές τελούν υπό την αιγίδα των αντίστοιχων πρεσβειών και πολιτιστικών φορέων των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Πολλές από τις παραγωγές έχουν ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας θετικές κριτικές και ανταπόκριση από το κοινό. Οι διεθνείς συμμετοχές τελούν υπό την αιγίδα των αντίστοιχων πρεσβειών και πολιτιστικών φορέων των χωρών προέλευσής τους.

Από τη Νορβηγία μέχρι την Ιαπωνία

Ανάμεσα στις παραγωγές ξεχωρίζει η πλήρως συμπεριληπτική «Helix – The Hanging Garden» από τη Νορβηγία, η οποία παρουσιάζεται σε συνεργασία με το ENA Foundation και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού. Μετά την τελευταία παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα για τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες.

«Helix – The Hanging Garden» από τη Νορβηγία. © Inger Lise Sannes

Η λιθουανική «Kuris Kuri» θα βγει από τους συμβατικούς χώρους παραστάσεων και θα παρουσιαστεί σε ανοιχτές πλατείες, με την υποστήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων BeActive και «Αθλητισμός για Όλους», συνδέοντας την κίνηση και τον αθλητισμό με την καλλιτεχνική εμπειρία.

Στη Λεβέντειο Πινακοθήκη θα παρουσιαστεί η βελγική παραγωγή «PLOCK!», στο πλαίσιο της συνεργασίας του φεστιβάλ με την Πινακοθήκη, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές και τις εικαστικές τέχνες. Η γαλλική παραγωγή «Souvenirs» έρχεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026.

Το διεθνές πρόγραμμα συμπληρώνουν οι παραγωγές «Immobile & Rebondi» της γαλλικής Compagnie Lamento, «Archipelago» και «Solitarium» από την Ιταλία, «Club Origami» από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, «The Story of Larry» από την Ελβετία, «WOW!» και «Be Kind» από την Ολλανδία, «DUST» από τη Σουηδία και «Coperta» από το Λουξεμβούργο, ενώ από την Κύπρο συμμετέχει η παραγωγή «Kiki and Koko go Loco».

Η έναρξη θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια εορταστική περιπατητική δράση στην καρδιά της Λευκωσίας. Η πορεία θα συνοδεύεται από μουσική, εκπλήξεις και δημιουργικές παρεμβάσεις και θα καταλήξει στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη.

«Immobile & Rebondi» από την Compagnie Lamento (Γαλλία).

Όχι μόνο παραστάσεις

Η φετινή διοργάνωση επιχειρεί παράλληλα να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση των παιδιών στις τέχνες: το πού ζουν και τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν.

Έτσι, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερο βάρος σε παιδιά από ευάλωτες ή υποεκπροσωπούμενες ομάδες, αλλά και σε παιδιά που ζουν σε ορεινές, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Για πρώτη φορά αναπτύσσονται οργανωμένες συνεργασίες με σχολεία, με ειδικές παραστάσεις και δράσεις για μαθητές και μαθήτριες.

Μέσω του προγράμματος «Κάθε παιδί στο θέατρο – Mitsikouri Edition», σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, θα διατεθούν δωρεάν εισιτήρια σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια στην πρόσβασή τους στις τέχνες.

Ακόμη πιο κυριολεκτικά μεταφέρει το φεστιβάλ προς τα παιδιά το Mitsikouri BUS Project, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης. Παιδιά ηλικίας 7-12 ετών από αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότητες θα μεταφερθούν δωρεάν στη Λευκωσία, θα παρακολουθήσουν διεθνή παράσταση, θα συμμετάσχουν σε δράσεις του φεστιβάλ και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες.

«WOW!» από την ομάδα BonteHond (Ολλανδία). ©Kamerich & Budwilowitz

Τα παιδιά δεν είναι μόνο θεατές- Παράλληλο πρόγραμμα

Σημαντικό μέρος της φετινής διοργάνωσης είναι και το παράλληλο πρόγραμμα, που επιδιώκει να μετατρέψει τα παιδιά από απλούς θεατές σε ενεργούς συμμετέχοντες.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το χορογραφικό εργαστήρι «Τέσσερα» στην Αυγόρου, το δημιουργικό εργαστήρι «Discovering Together | Ανακαλύπτουμε Μαζί» με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εικαστικό Χέλγκα Στέντσελ, σε συνεργασία με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, καθώς και δράσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις δικτύωσης και τη στρογγυλή τράπεζα για τη συμπερίληψη.

Στο «Pitch it!» η κυπριακή καλλιτεχνική κοινότητα θα συναντήσει διεθνείς επισκέπτες του φεστιβάλ, με στόχο τη δημιουργία επαφών και πιθανών μελλοντικών συνεργασιών.

Τα ίδια τα παιδιά αποκτούν λόγο και μέσα από το Mitsikouri Young Ambassadors. Παιδιά ηλικίας 7-15 ετών θα παρακολουθήσουν παραστάσεις, θα συναντήσουν καλλιτέχνες και θα μεταφέρουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους στην ομάδα του φεστιβάλ. Αντίστοιχα, η δράση «Πες τη γνώμη σου!» τους δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουν με δημιουργικούς τρόπους τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους, ώστε αυτά να συνυπολογιστούν στον σχεδιασμό των επόμενων διοργανώσεων.

Από την Κύπρο προς τον κόσμο

Το Mitsikouri χρησιμοποιεί τέλος τη διεθνή παρουσία του για να λειτουργήσει και ως δίαυλος εξωστρέφειας για την κυπριακή καλλιτεχνική σκηνή. Οι διεθνείς παραγωγές και προσκεκλημένοι, οι δράσεις δικτύωσης και οι συνεργασίες με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς δημιουργούν ένα πεδίο ανταλλαγής, κινητικότητας και ανάπτυξης μελλοντικών συνεργασιών.

Τα εισιτήρια για τις παραστάσεις του Mitsikouri 2026 διατίθενται μέσω της πλατφόρμας SoldOut Tickets.