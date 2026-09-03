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Ένας άνδρας συνελήφθη με καλάσνικοφ στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Midi των Βρυξελλών, όταν τελωνειακοί πραγματοποίησαν έλεγχο στην τσάντα του.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βεγίου, Μπερνάρ Κεντέν αξιοποίησε το περιστατικό για να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης να αναπτύξει κοινές περιπολίες αστυνομικών και στρατιωτικών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τους σταθμούς του μετρό των Βρυξελλών.

«Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για την άμεση και αποφασιστική αντίδρασή τους», έγραψε ο Κεντέν στο X. «Αυτό αποδεικνύει ότι η ενίσχυση των περιπολιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και το μετρό με τη συνδρομή του στρατού μας είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμη και να επεκταθεί».

Ο ύποπτος είχε φτάσει πρόσφατα με τρένο από τη Γαλλία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν είχε βγάλει ούτε επιδείκνυε το όπλο μέσα στον σταθμό. Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν για ποιον λόγο είχε μαζί του το καλάσνικοφ.

Ο Gare du Midi, ο σημαντικότερος διεθνής σιδηροδρομικός κόμβος του Βελγίου, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας και ασφάλειας. Από το 2018 έως το 2022 καταγράφονταν εκεί περίπου 3.500 αδικήματα ετησίως, περίπου όσα καταγράφονταν συνολικά στους σταθμούς 13 μεγάλων πόλεων της Φλάνδρας. Μεταξύ των συχνότερων αδικημάτων ήταν οι κλοπές, οι εκβιασμοί και τα αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η σύλληψη έρχεται έπειτα από ένα νέο κύμα ένοπλης βίας στις νότιες Βρυξέλλες. Στα τέλη Αυγούστου σημειώθηκαν αρκετοί πυροβολισμοί στο γειτονικό Σεν-Ζιλ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις υπόπτων και κατέσχεσε στρατιωτικού τύπου πυροβόλα όπλα.

skai.gr