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Απάντηση στην Τουρκία για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα, έδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, απορρίπτοντας ως «αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης» τους ισχυρισμούς της.

Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, όσο και τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.

Όπως τονίζουν, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Υπογραμμίζουν, δε, ότι η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

iefimerida.gr