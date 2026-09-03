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Πριν λίγες μέρες στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας στην Κύπρο, συντελέστηκε ένα προδιαγεγραμμένο όπως φαίνεται έγκλημα, που δικαιολογημένα έχει γεμίσει οργή τους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων και αγνοουμένων. Όλοι αναζητούν τον θύτη στην «κακιά στιγμή», στον καπετάνιο με ανεπαρκή προσόντα και ικανότητες, προσπαθώντας να κρύψουν την πραγματική αιτία που στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη οι λαοί γίνονται θύματα μια πολιτικής που βάζει τα κέρδη των καπιταλιστών πάνω απο τις ανθρώπινες ζωές.

Οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες για την κακή κατάσταση του πλοίου, έρχονται να επιβεβαιώσουν πως πρόκειται για να προδιαγεγραμμένο έγκλημα με αιτίες και ενόχους. Ένα σαπιοκάραβο που δεν πληρούσε κανέναν διεθνή κανονισμό ναυσιπλοΐας, μια εταιρεία που δεν ήξερε καν πόσοι ήταν οι τελικώς οι επιβαίνοντες, σε ένα περιβάλλον που δεν υπήρχε κανένας συστηματικός τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας. Δημοσιεύματα, δε, αναφέρουν ότι μετά την τραγωδία καμία αλλαγή δεν έγινε στα δρομολόγια της εταιρείας και κανονικά συνεχίζονταν και οι πωλήσεις εισιτηρίων!

Έγκλημα σαν αυτό ζήσαμε και το 2023 στα Τέμπη. Και τότε όπως και τώρα, έγινε συστηματική προσπάθεια για να αποδοθεί το έγκλημα στα ανθρώπινα λάθη ή σε άλλους παράγοντες, σαν να ήταν κάτι που ήρθε από το πουθενά. Όπως και τότε έτσι και τώρα, από καιρό υπήρχαν ενδείξεις ότι έχει διαμορφωθεί μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τόσο για τους επιβάτες, όσο και για τους εργαζόμενους. Υπήρχαν πολυάριθμες προειδοποιήσεις από τους εργαζόμενους ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα πιο σοβαρό ατύχημα, οι οποίες προφανώς και αγνοήθηκαν από την εταιρεία. Αντίστοιχες αναφορές υπήρχαν και για το συγκεκριμένο πλοίο που ξεκινάνε λίγες μέρες πριν και φτάνουν μέχρι το 2022. Ποιος και γιατί επέτρεπε σε αυτό το πλοίο να κάνει ένα δρομολόγιο ρουτίνας όπως λένε ; Κανείς δεν ξεχνά πως την προηγούμενη ακριβώς μέρα από το ναυάγιο στην Κερύνεια, έχασε την ζωή του από την κακοκαιρία ένας 76χρονος στο Κάβο Γκρέκο. Ποιος και γιατί επέτρεψε να αποπλεύσουν τρία σκάφη εν μέσω έντονης θαλασσοταραχής ;

Η απάντηση είναι μία. Αποκαλύπτεται πως σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια εγκληματική -όπως αποδεικνύεται- πολιτική, που δεν γνωρίζει σύνορα ή λαούς έχει όμως ένα κοινό στοιχείο κι αυτό δεν είναι άλλο από το κέρδος, στην συγκεκριμένη περίπτωση των εφοπλιστών. Στο βωμό αυτής της εγκληματικής πολιτικής, θυσιάζονται οι αναγκαίοι όροι για ασφαλείς και σύγχρονες μεταφορές, αφού αντιμετωπίζονται συστηματικά ως «κόστος». Έτσι προκύπτει, πως η σύγκρουση με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου! Γι αυτό και το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» απαντά με τον κατάλληλο τρόπο στο ερώτημα «ποιος φταίει;»