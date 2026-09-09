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Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται για την έρευνα που είχε δρομολογήσει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς σε σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Όπως ανέφερε σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, την προσεχή Δευτέρα το ερευνητικό σώμα που υπηρετεί θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

«Θα εκδοθεί ανακοίνωση από την Αρχή τη Δευτέρα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πογιατζής χωρίς, ωστόσο, να επεκταθεί ή να δώσει ενδείξεις για το περιεχόμενο της επικείμενης επίσημης τοποθέτησης.

Η δήλωση αυτή προκαλεί αίσθηση με δεδομένο ότι τον περασμένο Μάρτιο ο επίτροπος Διαφάνειας σε συνεδρίαση -και πάλι της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών- είχε πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει για το θέμα, καθώς είναι υπό εξέταση/διερεύνηση. Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση που προανήγγειλε έχει να κάνει με την πορεία της έρευνας.

Ο κ. Πογιατζής κλήθηκε να μιλήσει σήμερα για την υπόθεση κατόπιν ερωτήματος της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. «Αρχίσατε επιτελούς να ερευνάτε το μαύρο βαν; Γιατί τότε είχατε πει ότι θα το διερευνήσετε. Τι έγινε; Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα», ήταν το ερώτημα που διατύπωσε η βουλευτής.

Θυμίζουμε πως στις 11 του περασμένου Μαρτίου σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, ο κ. Χάρης Πογιατζής είχε δώσει ξεκάθαρα το στίγμα πως η υπόθεση των παρακολουθήσεων που απασχόλησε την Ευρώπη και είχε ως κεντρικό σημείο την Κύπρο, ερευνάται από την Αρχή. Και τότε είχε υποβάλει σχετικό ερώτημα η κ. Χαραλαμπίδου, η οποία ζήτησε να πληροφορηθεί αν θα διερευνηθούν καταγγελίες που έχει ενώπιόν της η Αρχή για μαύρο βαν και αν η τελευταία ζήτησε να της διαβιβαστεί το πόρισμα του τότε ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση, Ηλία Στεφάνου.

Ο επίτροπος Διαφάνειας είπε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα στη Βουλή, λέγοντας ξεκάθαρα πως υπάρχει έρευνα υπό εξέλιξη: «Το άρθρο 18 του Νόμου λέει ότι όλες οι διεργασίες που γίνονται στην Αρχή τυγχάνουν εχεμύθειας. Και πρέπει να υπάρχει λόγος να αρθεί η εχεμύθεια. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω λόγο να αρθεί η εχεμύθεια διότι είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη και θα πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα».

Αξιωματούχοι

Το περασμένο καλοκαίρι είχαν δημοσιευτεί πληροφορίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της Κύπρου, όπως και σε ιστοσελίδες γνωστών Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είχαν ως αντικείμενο την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενώ καταγραφόταν πως οι αποκαλύψεις που είχαμε κάνει για το ρόλο Κύπριων αξιωματούχων στην όλη υπόθεση θα είναι στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Η όλη υπόθεση και η ποινική διερεύνηση που έγινε στην Κύπρο πραγματεύτηκε πολλά ζητήματα, που είχαν να κάνουν με αξιωματούχους, τους οποίους είναι εξουσιοδοτημένη να ελέγχει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που θεωρείται βέβαιο ότι επρόκειτο να απασχολήσουν την Αρχή είναι ένα e-mail που είχε καταλήξει στα γραφεία του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και είχε αποσταλεί από συνεργάτιδα των Άβνι και Ντίλιαν. Ο τελευταίος ζητούσε εξυπηρέτηση για μια εξαγωγή λογισμικού στην Ολλανδία. Μάλιστα, σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις που μας έγιναν, το εν λόγω e-mail και η διαδρομή (είχε προωθηθεί στο Υπουργείο Εμπορίου) απασχόλησαν τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος έλαβε μαρτυρίες από αξιωματούχους.

Επιπλέον, η κυπριακή υπόθεση των παρακολουθήσεων οδηγήθηκε στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας το 2021 (επέβαλε πρόστιμο σε εταιρεία του Ντίλιαν) υπό πολιτικές επικρίσεις για τον ρόλο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Ο τελευταίος, όπως αποκαλύψαμε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2021, καλείτο να ελέγξει τον Ισραηλινό επιχειρηματία, Αβραάμ Σαχάκ Άβνι, ο οποίος υπήρξε συνέταιρος του Μιχάλη Αγγελίδη (θα άνοιγαν μαγαζί με την επωνυμία Spy Shop), αδερφού του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Επίσης, ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς τέθηκε καταγγελία που αποκαλύψαμε ο «Φ» (Μάιος 2023) και παρουσίαζε τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των παρακολουθήσεων και οι οποίες λάμβαναν υπηρεσίες από γραφείο παροχής υπηρεσιών, που συνδεόταν με δικηγορική εταιρεία συμφερόντων του κ. Αγγελίδη.

Πάντως, ο κ. Αγγελίδης τοποθετήθηκε και για τις δυο υποθέσεις, όταν του ζητήσαμε δήλωση. Για την πρώτη περίπτωση είχε δηλώσει άγνοια για τις δραστηριότητες του αδερφού του, ενώ απέκλεισε ενδεχόμενο επηρεασμού του. Για τη σχέση γραφείου παροχής διοικητικών υπηρεσιών με εταιρείες παρακολούθησης, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει ίχνος ασυμβίβαστου στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης του μαύρου βαν».

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας είχαμε διασυνδέσει την υπόθεση του μαύρου βαν με το Predator και το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ελλάδα μετά τις επιμολύνσεις των κινητών τηλεφώνων του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Τότε όχι μόνο εντοπίσαμε πώς συνδέονταν οι Ταλ Ντίλιαν και Αβραάμ Σαχάκ Άβνι με το Predator που συντάραξε την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, αλλά είχαμε αναδείξει τον ρόλο υπαλλήλων τους και τις σχέσεις του με κυπριακό κόμμα και την Αστυνομία. Τα ονόματα συνεργατών των Ντίλιαν και Άβνι τα εντοπίσαμε και κατά την έρευνά μας σε εταιρείες που απασχόλησαν την ελληνική δικαιοσύνη και άλλες αρμόδιες Αρχές.