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Οι μεν έβλεπαν το ποτήρι μισοάδειο, οι δε μισογεμάτο… Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει τις τάσεις που καταγράφηκαν στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών με αντικείμενο την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Κύπρο (2026).

Εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας και κυβερνητικών τμημάτων τοποθετούμενοι εστίασαν στα βήματα προόδου που καταγράφονται, ενώ, αντίθετα, η πλειονότητα των βουλευτών επικεντρώθηκαν σ΄ αυτά που πρέπει να γίνουν και στις επισημάνσεις της έκθεσης για τα ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί.

Χαρακτηριστικά της δεύτερης σχολής σκέψης, είναι και τα όσα εκφράστηκαν από τον βουλευτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος μίλησε για πολύ υψηλό κόστος που έχουν για τους Κύπριους πολίτες οι εισαγγελικές Αρχές και ο τομέας της δικαιοσύνης σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Επικαλούμενος μακροσκελές υπόμνημα που κατατέθηκε, αλλά και συνοδευτική έρευνα που συνυπογράφεται από τους συναδέλφους του στο «Άλμα», Μιχάλη Παρασκευά και Λίτσα Δρουσιώτη, ο κ. Μιχαηλίδης σχολίασε ότι η Νομική Υπηρεσία είναι «στρεβλή , παθογενής και πανάκριβη».

Προηγουμένως παρέθεσε στατιστικά λέγοντας ότι ο μέσος όρος δαπανών για τις εισαγγελικές Αρχές ανάμεσα στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης ανά κάτοικο για το 2022, ήταν €14 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για την Κύπρο είναι €64 ανά κάτοικο.

Τόνισε πως γι΄ αυτό το γεγονός δεν μπορεί να κατηγορηθεί η κυβέρνηση και παρέπεμψε στο υπό εκκρεμότητα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Γενικής Εισαγγελίας που είναι ενώπιον της Βουλής, θέλοντας να πει ότι το μπαλάκι είναι στη νομοθετική εξουσία.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης κι επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι αν και η Κύπρος το 2022 ήταν κάτω από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τη δικαστική υπηρεσία, εντούτοις, όπως είπε, «ο προϋπολογισμός των Δικαστηρίων έχει εκτοξευτεί». Εξήγησε πως το 2022 ήταν στα €41 εκατ. και το 2028, θα ανέλθει στα €70 εκατ.

Οι πιο πάνω αναφορές για τη δικαστική υπηρεσία δεν έμειναν ασχολίαστες από την Ανώτερη Πρωτοκολλητή του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μαρία Χριστοδούλου. «Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, κ. Μιχαηλίδη, δεν είναι όπως τον έχετε περιγράψει» τόνισε και πρόσθεσε: «Πρέπει να λάβετε υπόψιν σας ότι έχουν δημιουργηθεί καινούργια δικαστήρια. Μέσα στον προϋπολογισμό της δικαστικής υπηρεσίας έχει συμπεριληφθεί η στενοτύπηση που ήταν στον προϋπολογισμό του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, ένα πολύ μεγάλο κονδύλι και επίσης η φρούρηση των Δικαστηρίων που είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ποσό». Αναφέρθηκε, επίσης, στις νέες προσλήψεις δικαστών και στο γεγονός ότι λειτούργησαν νέα δικαστήρια.

Αναφέρθηκε στα δεδομένα που υπήρχαν πριν από τη μεταρρύθμιση τις εκατοντάδες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από δικηγόρους και σχολίασε: «Δώστε χρόνο στη δικαιοσύνη να λειτουργήσει, δώστε χρόνο στα Δικαστήρια. Δεν μπορεί να αμφισβητείται η προσφορά της δικαστικής υπηρεσίας προς το καλύτερο».

Στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Χριστοδούλου μίλησε στο γνωστό ζήτημα με τη δυστοκία πλήρωσης θέσεων δικαστών, αλλά και ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για προσφερόμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού στα Δικαστήρια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αρκετές φορές αναφορά στη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και τις ενέργειες που γίνονται προκειμένου να αποκτήσει μόνιμο προσωπικό και ανακριτικές εξουσίες. Ο επικεφαλής της Αρχής και επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, επικαλούμενος γραπτό υπόμνημα που κατατέθηκε στη Βουλή, είπε μεταξύ άλλων ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026, είχαν υποβληθεί προς την Αρχή συνολικά 911 καταγγελίες, ενώ είχε συμπληρωθεί η εξέταση των 645, ήτοι ποσοστό 71%.