Τροποποιητικό νομοσχέδιο ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και το θέμα του ταμείου του, που συχνά πυκνά βρίσκεται στο προσκήνιο από το 2024 μέχρι και σήμερα.

Στη σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών ξεκαθαρίστηκε πως η κυβέρνηση θα καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο. Προφανώς, αυτό θα διασκεδάζει και τις όποιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί ως προς τον μηχανισμό ελέγχου γύρω από τις δωρεές και την καταπολέμηση των όποιων σκιών υπάρχουν για τις προθέσεις των δωρητών.

Γι΄ αυτή την εξέλιξη είχε ενημερώσει γραπτώς της Βουλή η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική. Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης είχε στείλει επιστολή τη Δευτέρα στον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ενημερώνοντας πως δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί και καταλήγοντας ως εξής: «Για σκοπούς ενημέρωσης της Επιτροπής, σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας τροποποιητικού σχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές διάστημα».

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίασης βρέθηκαν δύο προτάσεις νόμου. Το ΑΚΕΛ εισηγείται την κατάργηση του Φορέα και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Ο ΔΗΣΥ προτείνει τη συνέχιση της λειτουργίας του με δραστικές αλλαγές που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.